利變壽險史上最大降息潮 十大壽險破千張保單砍宣告利率

各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，受到台美相繼降息、國內外債市利率大幅下滑影響，利變保單 4 月出現史上最大一波降息潮，十大壽險公司共計超過千張、達 1198 張利變保單大砍宣告利率，其中，台幣保單利率「破 2」，甚至最低已經出現破 1 的低利率，美元保單利率大多也都「破 3」，保戶荷包將因此大縮水。

肺炎疫情嚴重影響經濟發展，金融市場呈現重挫，國際債市利率也大幅滑落至歷史低點，為緩和金融市場動盪與經濟負面影響，各國央行無不採取積極降息或寬鬆政策，美國 3 月就一口氣降 6 碼至幾近零利率，台灣央行也在 3 月將重貼現率調降一碼至歷史低點的 1.125%，並表態未來仍有降息可能，預期利率維持低檔時間較長下，因此各壽險公司全面調降台幣及美元宣告利率。

國泰人壽台幣利變保單調降 6-15bps，調降後宣告利率落在 0.57-2%，出現「破 1」，為目前業界最低利率，變動台幣商品共 53 張；美元部分，54 張商品調降後落在 2.25-3.4%；人民幣共 6 張，調降後落在 2.95-3.25%。

富邦人壽台幣利變年金調降 5-25bp，調降後宣告利率落在 1.05-2.25%，最低利率回測 1%，現售 6 張、停售 31 張；台幣萬能保險、台幣利變壽險皆調降 25bp，調降後分別落在 1.61-2.05%、1.9-2.05%，受影響商品張數分別為 18、77 張。

而富邦的美元利變年金有 2 張，降幅 40 bps，調降後 2.75%；美元萬能保險 1 張、降 25 bps、降到 3%；美元利變壽險則有 53 張，降幅 25-40 bps，調降後 2.72-3%；整體富邦人壽台外幣保單受影響 188 張。

南山人壽台幣利變商品此次調整張數為 90 張，美元利變商品調整張數約 70 張，合計台外幣利變商品共調整 160 張。

其中，南山人壽的台幣利變保單宣告利率調降 25 基本點，保障型商品宣告利率從最高 2.3% 調降至最高 2.05%，一般型商品宣告利率從最高 2.15% 調降至最高 1.9%；另美元利變商品部分，保障型商品宣告利率降幅最高 50 基本點，從最高 3.5% 降至最高 3%；一般型商品宣告利率降幅 45 基本點，從最高 3.3% 調降至最高 2.85%。

新光人壽合計 123 張保單受影響，其中，台幣保單調整 63 張，調幅 8-45bps，調整後利率水準約為 1.8%-2.05%；美元保單部份，調整 46 張，調幅 5-45bps，利率水準降到 2.9%-3.1%；11 張澳幣和 3 張人民幣保單，調幅分別為 15-35bps、35-45bps，調降後利率皆為 2.85%。

台灣人壽因為台幣、美元、人民幣、澳幣利變保單的利率全數調降，因此受影響保單張數居業界之冠，合計共調整 193 張保單。

中國人壽 4 月調整宣告利率後，現售台幣利變商品宣告利率約在 1.8%-2.25% 左右，現售美元利變宣告利率則約落在 2.9%-3.15% 左右；此次總調整停現售商品張數約 188 張。

而三商美邦人壽台幣利變保單調整 36 張商品，最低也「破 1」，調降後落在 0.57-2%；美元部分，受影響 30 張，調降後 2.2-2.85%。

元大人壽台幣調降 15-40bps，宣告利率維持至少 2%；美元調降 5-20bps，宣告利率維持至少 3.1%。變動的保單張數部份，台幣 23 檔；美元 7 檔。

全球人壽台幣利變保單降 25-35bps、降到 1.9-2.15%，台幣現 / 停售各 20 張左右；美元降 30-40bps、降到 2.95-3.2%，美元現 / 停售各 10 張；人民幣 2 張，降 15bps、降到 2.55%；整體全球人壽台外幣保單受影響張數達 62 張。

遠雄人壽台幣利變保單降幅為 25~35bps、降到 1.95-2.25%，受影響現售 15 張、停售 42 張；美元降幅為 30~45bps、降到 3.1-3.15%，現售 8 張、停售 10 張，合計台外幣總計 75 張變動。