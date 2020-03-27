聯準會全力防範經濟蕭條

聯準會積極祭出紓困措施，可能有助於維持市場運作，加速經濟復甦，以及避免經濟受到長期衝擊。PIMCO(品浩) 美國經濟分析師 Tiffany Wilding 代表 PIMCO 團隊分享其觀察，以下為重點摘要：

美國經濟走入衰退，但聯準會於今年 3 月 23 日公布將無限量購買美國公債與不動產抵押貸款證券 (MBS) ，並推出多項穩定金融系統的信貸便利措施，種種行動或能避免長期經濟衝擊，加速復甦腳步。

聯準會目標：維持信用資金流入實質經濟

聯準會的近期目標即是維持信用資金流入實質經濟。PIMCO 觀察過去幾週，避險氣氛大幅湧現，投資人紛紛轉抱現金，不僅重創金融市場，對於負責中介市場、在金融體系分配資金的證券交易商與銀行亦同樣受害。

我們在 PIMCO 進一步觀察到，美國公債與不動產抵押貸款證券理應是較為安全的資產市場，但近期出現史無前例的波動，加速資金轉往現金部位，亦連帶導致其他券種的價格大幅錯置，包括信用債與結構性產品。

原本可透過貼現窗口、定期附買回 (term repo) 操作等傳統途徑向聯準會融資的金融機構，如今受到法規與疫情相關的操作限制所影響，無法運用聯準會的短期貸款來穩定市場。影響所及，聯準會只好提出新的方式，直接挹注信用市場、大型企業與中小企業。

聯準會全力救經濟

3 月 23 日，聯準會公布史無前例的因應政策，全力提振經濟。除了效法 2008 年金融危機的做法，公布無限量購買公債與不動產抵押貸款證券之外，聯準會亦推出各類新的信貸便利措施，以期因應這次特殊的經濟衝擊。

在 PIMCO，我們提醒投資人，不同於金融危機重挫銀行與金融機構，此次危機的災區核心在於非金融產業。為了紓困這些產業，聯準會宣布將成立新的特殊目的工具 (Special Purpose Vehicle) ，藉此直接提供中期貸款給企業、在次級市場買進現有的高品質公司債、以各類投資人 (不只是銀行與券商) 的資產抵押證券 (ABS) 為擔保放款。

聯準會上週已推出其他紓困方案，透過發行商業本票而進一步支撐短期企業融資，並確保傳統上投資於短期公司債的主要貨幣市場基金能直接取得流動性，足以抵擋贖回潮的衝擊。

綜上所述，聯準會的資產負債表規模已衝破 2008 年金融危機後的高點，亦即 4.5 兆美元；PIMCO 預計待措施陸續施行後，金額將超過 6 兆美元。

有了這些紓困方案，加上政府預計推出定向振興方案，包括發放現金補助給家庭、放款給小型企業、直接援助特別受到停業影響的產業，將對各個市場與機構有長足挹注。

美國國會目前正在研擬經濟刺激法案，金額達 1.5-2.0 兆美元，約占國內生產毛額 (GDP) 的 7-9%。法案通過後，聯準會將可增加借貸便利工具的規模，最終將為經濟進一步帶來 4 兆美元的借貸額度。

以迅速復甦為目標

PIMCO 認為，紓困方案並非萬靈丹，無法避免美國經濟陷入衰退。事實上，根據高頻數據顯示，美國可能已達經濟衰退水準。

PIMCO 的研究指出，美國經濟目前面臨三大經濟利空事件，包括全球貿易衝擊、國內商家被迫關閉、金融市場嚴重承壓而貸款不易，未來預計導致美國第二季經濟活動大幅萎縮。

然而，紓困政策有助於避免美國陷入經濟蕭條。 透過挹注資金給家戶與企業，得以協助其度過停工停業的影響。PIMCO 仍認為，美國經濟待疫情消退後可望迅速恢復常態，避免形成倒閉潮與長期失業人口增加，而對經濟留下長期衝擊。

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本篇作者：Tiffany Wilding 是 PIMCO 美國經濟分析師，擁有 12 年投資、經濟與金融市場的經驗，專注於觀察和研究美國聯準會政策。

