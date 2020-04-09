衝刺後疫情時代消費！陸電商砍iPhone 11系列售價 最多新台幣6000元

鑑於肺炎疫情打擊手機市場，消費者紛紛延後購買新機，這讓智慧型手機賣家必須加倍努力說服消費者更換手機，近日發現，多家中國電商大幅調降 iPhone 11 系列價格，最高甚至達新台幣 6000 元，分析師表示，以目前情況來說，大幅降價似乎是實現銷售目標最有效的方法。

根據 Strategy Analytics 最新報告，在 3 月 21 日至 3 月 25 日期間接受調查的 1300 名中國消費者中，有 37% 決定延後購買新機，儘管市場預期新 5G 手機有助於推動今年的智慧型手機市場，仍有 32% 的消費者表示將延後購入 5G 設備。

Strategy Analytics 智慧手機研究總監 Linda Sui 表示：「目前來說，在中國調降 iPhone 11 系列價格是明智之舉，降價有助於促進 iPhone 中國銷售和需求，並幫助蘋果抵消其他市場的急遽下滑。」

Sui 認為，相較於蘋果，其他手機品牌受制於利潤率較低，因此可能難以降價，他們可能轉而推出較平價機型，來因應高端產品較低需求的問題。

在京東，iPhone 11 64GB 現在售價為 708 美元 (約新台幣 21169 元)，比原價便宜新台幣 2000 元左右，iPhone 11 Pro 降價幅度則更大，平均可為消費者省下新台幣 5000 元，最貴的 iPhone 11 Pro Max 也較原價便宜新台幣 6700 元。

除了京東外，國美、當當網以及阿里巴巴集團旗下天貓上的蘋果授權零售商皆提供差不多的降價幅度，和以往蘋果收緊第三方賣家降價權力的情況大有不同，畢竟近年來，蘋果已開始面臨來自中國本土品牌的高度競爭。

Canalys 分析師 Mo Jia 表示，儘管近年來中國智慧手機需求疲軟，仍有部分品牌銷售出現恢復跡象，但蘋果不是其中之一。

他將延後購買的歸咎於中國品牌迅速推出 5G 設備，因準備購買新手機的消費者希望獲得與升級後電信網路兼容的型號，但蘋果目前僅推出 4G 手機，且蘋果售價和其他品牌相比較昂貴，這讓 iPhone 缺乏競爭力。