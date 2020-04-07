Fed再出手！准許銀行透過中小企業貸款進行融資

聯準會 (Fed) 週一 (6 日) 表示，將建立一套機制，透過美國政府的 2 兆美元紓困經費，放款給參與中小企業貸款計畫的銀行，目的在鼓勵銀行繼續為受疫情衝擊的中小企業銀行提供融資。

Fed 表示，正在為上週啟動的「薪資保障計畫」(Payroll Protection Program) 建立一套新的融資機制，將透過美國政府的 2 兆美元紓困經費，放款給參與中小企業貸款計畫的銀行，以緩解銀行對低利貸款的擔憂。

美國財政部與美國小型企業署 (SBA) 上週啟動的「薪資保障計畫」(Payroll Protection Program)，規模高達 3490 億美元，為美國總統川普簽署的 2 兆美元紓困方案一環，主要是由銀行提供貸款給受疫情衝擊的中小企業發薪水、支付租金和水電費等。

截至上週五，美國聯邦政府已經根據該計畫核發 54 億美元的緊急貸款。

這項新措施旨在鼓勵銀行積極參與中小企業的貸款計畫， Fed 表示，正在次級市場創造一項定期貸款工具，這項工具將由「薪資保障計畫」支持。

定期融資機制一直是 Fed 應對危機的主要手段，它能鼓勵銀行以各種目的發放貸款，因為銀行知道透過這些貸款能向 Fed 進行融資，以釋放現金繼續放貸。

Fed 表示，新建立的融資機制，將能讓央行從銀行和貸方購買這些貸款，從而支持銀行繼續透過 SBA 的「薪資保障計畫」為現金短缺的企業提供援助。

Fed 將在本週稍晚時公布新的定期融資進一步細節。