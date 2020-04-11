〈鉅亨看世界〉現在不打球、打病毒

為因應防疫與第一線醫護人員對於個人防護裝備 (PPE) 的緊急需求，總公司設在美西奧勒岡州的 Nike，該公司的研發團隊與「奧勒岡健康與科學大學」(OHSU) 進行緊密合作，利用手邊的現有資源研發出醫用防護面罩。

Nike 將 Nike Air 球鞋所使用的鞋底材質「熱塑性聚氨酯」(TPU)，應用於防護面罩的鏡片製作。而原本用於服飾的繩子也變身成為面罩上的頭繩，還有用於鞋領的材料也都被利用在這個防護面罩上頭。

如此簡單的 3 件式構造不僅賦予了該款面罩防護功能，在製作過程中也不需繁瑣工序，相當利於生產。

另外知名同業的 New Balance 也絞盡腦汁利用現有設備來製作口罩。他們做出多款原型產品，還有在麻州總醫院 (MGH) 與布萊根婦女醫院 (BWH) 的協助下進行測試。

戴上防護面罩的醫護人員 (圖片：AFP)

而除了上述醫院外，麻省理工學院 (MIT) 也有參與研發過程。New Balance 計畫 4 月中旬前，要在美東麻薩諸塞州等地生產口罩，預計在每週可生產約 10 萬個。

其他還有像是生產曲棍球用品的 Bauer，也已經生產了數千個醫用防護面罩。

而不光是運動產業，其他像是奢華時尚品牌的 Prada、Gucci、Dior、Givenchy 等，也都投入了醫療用品及手部消毒產品的生產。大家此時目標一致，就是要戰勝病毒。