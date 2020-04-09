巧新獲Volvo新單+加速認證 下半年營運升溫

國內鍛造輪圈大廠巧新 (1563-TW) 今 (9) 日公布 3 月合併營收 4.43 億元，月減 10%、年減 14.94%，第一季合併營收 13.93 億元，年減 11.09%，較上季成長 5.73%，巧新說明，第一季受疫情衝擊延宕拉貨，不過，部分客戶已有加速出貨的要求，且今年新增富豪汽車 (Volvo) 的 XC60 休旅車和 S60 高階轎車的新輪圈訂單，加上屏東廠加速取得客戶認證，預料下半年營運將優於上半年。

巧新指出，3 月已取得屏東廠新版「IATF 16949 認證」，接著將加速取得客戶認證，目前已有近 90% 客戶比重是豪華汽車品牌，並具備一階 (Tier 1) 供應商的競爭優勢。

隨著主要歐美豪華品牌車廠於 4 月中下旬陸續復工，也將採取產能彈性調配策略，以滿足客戶即將產生的急單需求，有信心下半年整體營運反彈並優於上半年。

中國新車市場第一季銷售大減 40%，不過，巧新強調，占營收比重超過 75% 的鍛造鋁合金輪圈訂單不但沒有取消狀況，甚至部分客戶更有加速出貨的要求，再加上今年初取得 Volvo 新單，使雲林生產基地維持高達 80% 水準的產能利用率。

因應歐盟新車碳排放標準法規，各品牌車廠正加速推插電式的油電混合車 (PHEVs) 和電動車，巧新說明，目前布局於 PHEVs、電動車的客戶已涵蓋歐美超過 20 家的品牌車廠，由於旗下鍛造鋁合金輪圈產品具有高度客製化能力，也是汽車產業朝節能減碳發展技術進程上不可或缺的關鍵零件，樂觀看待，隨著主要客戶的需求持續增溫，將有助於未來保持良好的訂單能見度。

巧新對今年整體營運仍持審慎樂觀看法，儘管車廠陸續停工因應防疫，不過在手超級跑車和豪華高級房車客戶的訂單掌握度高，並已順利打進軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高的輪圈市場，有助分散疫情擴散產生的營運風險。