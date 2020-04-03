〈Q2產業展望〉四個利多加持 車市買氣有望延續Q1熱度

第一季車市銷售熱絡，並不受肺炎疫情衝擊，單季新車掛牌數 104046 台，年增 8.2%，即便國內外車商略表憂心，因各國陸續鎖國恐有延後交車的狀況，不過，隨著近期油價大跌降低用車成本、國人搭乘大眾運輸工具意願減弱、車商旺季促銷罕見提前，以及今年是汽車汰舊換新補助最後一年，車商認為，第二季車市買氣有望延續第一季的熱度。

進入 4 月後，車商罕見將旺季促銷活動提前進行，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 表示，4 月推出的優惠活動將熱門車款 ALTIS(汽油版)、SIENTA、YARIS、VIOS 等均納入，購車就送市價 17800 元的空氣清淨機。

而裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷 URX 是第一季國產車七人座 SUV 銷售冠軍，瞄準家庭客群需求，除了原 111.9 萬元的 URX 七人座旗艦款外，加碼推出七人座 ARD 智行款，價格不到 100 萬元。

和泰車代理的 TOYOTA 和 LEXUS 第一季合計熱銷 35550 台，年增幅高達 19.4%，優於整體市場成長，對於第二季展望，和泰車指出，生產並未受疫情影響，且我國因疫情控制得宜，消費信心不受衝擊。

和泰車觀察到，民眾搭乘大眾運輸工具的意願降低，加上近期油價崩跌降低開車成本，且購車為計劃性需求，整體需求仍有一定熱度。

不過，隨著主要國家陸續進行更嚴格的隔離措施，生產中斷的疑慮仍未消除，車商表態，對疫情的影響仍有擔憂，因此，罕見於 4 月起陸續看到販促活動，顯然今年車商旺季促銷提前開打，期繼續刺激買氣。

進口車商汎德永業 (2247-TE) 也指出，短期疫情對車市並無影響，甚至因為大眾運輸工具搭乘減少和近期油價下跌，反而加快車主的購車決策。

汎德永業強調，從目前收單情況來看購車需求未減弱，且尚有庫存短期足夠因應市場需求，短期表現可望平穩，但後市仍要觀察疫情對國外製造車廠的影響。