東森集團堅守不裁員也不減薪原則 維持原定業績目標

在新冠肺炎疫情籠罩全球並重創經濟之際，東森集團總裁王令麟今 (9) 日表示，由於旗下連鎖店東森寵物雲、自然美 SPA 表現穩定，加上東森購物業績穩定成長，集團目前堅守不裁員也不減薪原則，並維持全年集團營收達 380 億元的目標。

王令麟重申，集團目標是 2024 年營收衝上 1100 億元的規模，屆時自有品牌營收占比將達 50%。

其中，東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物作為集團零售主力平台，最新公布的 3 月業績再傳捷報，單月營收逾 17 億元，年增率達 23%，獲利年增率更衝上 117%，單月有效訂單量突破 113 萬件，月增近 9 萬件，推升第一季自結每股純益 (EPS) 已達 2.4 元。

王令麟說，東森購物第一季營收年增 20%，預估全年增幅可維持在 20-30%，達 240 到 260 億元的規模。

除了在國內積極布局線上線下，東森集團已積極前進中國和東南亞，在馬來西亞、柬埔寨、越南等地申請電商和直銷執照，採取類似直銷微銷模式，去年在中國業績達 4.9 億元，今年目標上看 10 億元，並將在沖繩設工廠，生產自然美配方產品銷往東南亞。

王令麟今日也指示旗下東森自然美捐贈價值超過 3000 萬元的防疫禮物，精選目前通路最暢銷的保養品予前線辛勞的醫護人員。