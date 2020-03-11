汽車零組件廠訂單僅遞延未見取消 營運Q1落底後逐季攀升

中國各地因武漢肺炎衝擊延後開工，汽車零組件業者 2 月合併營收多呈現衰退，第一季面臨不少挑戰，不過，多家業者包括麗清 (3346-TW)、劍麟 (2228-TW) 和廣華 - KY(1338-TW) 均表示，未有客戶取消訂單的狀況，僅是延期，隨著中國各汽車經銷商復工、新車款陸續上市、及消費者購車需求回溫，營運可望加速恢復。

中國最大 LED 車燈模組廠商麗清 (3346-TW) 表示，初期產線復工率不高，部分訂單出貨時程遞延，不過，目前上海和東莞廠兩大生產基地復工率已達 80%，即便武漢廠須待 3 月下旬後才有機會復工，不過占營收比重不到 1%。

麗清也表示，目前在手訂單皆無接獲客戶取消通知，儘管部分新車款訂單出貨遞延，但主要客戶復工後，將以加班或調班增加產能因應品牌車廠的需求，帶動對旗下 LED 車燈模組產品的拉貨力道，正力拚調整產能配置並縮短出貨進度，有信心營運在第一季落底後回升。

劍麟則說明，疫情使部分訂單遞延出貨，目前汽車事業部的整體復工率達 80% 以上的水準，若中國復工狀況順利，整體產銷狀況可迅速回到正軌。

廣華最主要生產基地東莞廠復工率已達 80% 以上，且外銷北美客戶和墨西哥生產訂單皆穩定正常出貨，隨著客戶復工後拉貨力道增溫，看好後續出貨回升。

廣華強調，目前部分訂單僅是遞延情況而未取消，而旗下各生產基地產能稼動率正迅速回穩，有信心今年營運呈逐季向上的成長表現。