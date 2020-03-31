BMW首家智能車廠啟用 汎德年底前再開二大廠 添營運新動能

為強化 BMW 品牌形象，進口車商汎德永業 (2247-TE) 代理的 BMW 經銷網絡再升級，全新「BMW 台北依德中和 5S 全功能展示暨服務中心」歷時 4 年耗資近 10 億元打造，於 3 月底正式啟用，並成為全台首家「智能車廠」，而高雄汎德新生和南投長慶服務中心也將陸續開幕，為今年 BMW 銷售和維修業務添成長動能。

汎德說明，繼 BMW 台北依德服務中心啟用後，試營運中的 BMW 高雄汎德新生 5S 全功能展示暨服務中心，將於 4 月下旬開幕，而 BMW 南投長慶 5S 全功能展示暨服務中心也將於第 4 季開幕。

汎德永業的授權經銷商 BMW 台北依德在地深耕 35 年，此次重新打造的「BMW 台北依德中和 5S 全功能展示暨服務中心」是全台第一家智能車廠，導入 Smart Workshop 智能車廠管理系統，具備影像辨識、人工智慧和大數據分析等先進科技，可精準控管每項服務流程，有效縮短保修客戶的等待時間；搭配 Service Go 服務，車主可透過手機即時掌握愛車保養維修進度。

BMW 台北依德中和中心設置 Luxury Class 旗艦車款專屬區域，提供黑卡等級的 VIP 私密賞車空間，並規劃 BMWArt Space 藝術空間，除了不定期邀請新銳藝術家作品展出，還會舉辦如品酒會、職人講座等車主專屬活動，藉此深耕高端客層。

此外，台北依德中和服務中心還設有提供按摩椅的個人獨立包廂、兒童遊戲區和 KTV 歡唱室等豐富的休憩設施，並引進價值近 60 萬元的精品級咖啡機。