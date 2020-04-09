今夜OPEC+會議將有「好結果」？油價亞洲盤先漲5%歡慶

國際油價在亞洲週四 (9 日) 盤中上漲，原因是市場預期 OPEC+ 將達成減產協議，以解決目前所面臨全球石油需求暴跌的問題。

截至週四 (9 日) 台北時間 16 時許，布蘭特原油期貨上漲 3.20% 暫報每桶 33.89 美元，西德州 (WTI) 原油期貨上揚 5.34% 暫報每桶 26.43 美元。

WTI 日線走勢圖 圖片：investing.com

包括 OPEC 及盟國俄羅斯等主要產油國，預計台北時間 22:00 召開視訊會議，討論油價大幅滑落問題。市場普遍預計，此次會議將比 3 月初的會議更成功。

早前媒體引述俄羅斯能源部官員說法，稱俄羅斯準備每日減產 160 萬桶，阿爾及利亞能源部長表示，他希望見到一次「富有成果」的會議。美國總統川普相信，本次會議可望達成每日減產 1000 萬至 1500 萬桶的協議。

National Australia Bank 商品研究主管 Lachlan Shaw 表示，他預計可以達成協議，並在短期內提振油價，不過，之後人們會重新聚焦於基本面，基本面依然不佳。

原油期貨價格已跌至 20 年來最低，因為疫情造成的經濟停擺，已經使某些地區的石油需求減少多達 70%。

不過，目前俄羅斯的態度仍受關注，因為克里姆林宮堅持認為，美國應該做的不僅僅是讓市場力量發揮作用，而減少其創紀錄的產量。

週三美國政府數據顯示，目前美國的需求量已降至每天 1440 萬桶，是 1990 年以來最低，比危機前的水準下降了 30% 以上。

Rystad Energy 的石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 表示，需求的缺口遠大於最樂觀的縮減幅度，說明油價最終仍將走弱。