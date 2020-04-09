債券潛藏4大風險 留意投資組合抗波動力

受疫情衝擊，首季債券市場也難逃恐慌情緒，跟隨股市同步下挫。專家指出，在低利環境下，向來被視為避險資產的債券正面臨債信品質、流動性及發行量太多等風險，投資人要留意投資組合的抗波動能力。

根據晨星最新數據顯示，首季債券基金只有美元政府公債、日圓債券及美元通膨連結債券基金組別的美元平均報酬率分別來到 3.70%、1.46% 及 1.37%，其餘債券基金類型全面落入負值，平均虧損幅度介於 0.59%～28.02% 之間。其中又以高收益債與新興債最慘，普遍交出兩位數的虧損幅度。

許多投資人憂心債券不再安全，大拇哥投顧分析，全球債券發行正潛藏四大風險。一是資級債券的發行量已經太多，名實不符，償債力堪憂。全球的低利率環境長達 10 年，投資人四處尋找殖利率較高的債券，不少美國企業也趁勢發行大量公司債，導致信評為 BBB 的公司債大幅增加。但有些公司的償債能力其實不足，在經濟或利率環境稍有改變時，可能變成高收益債。

此外，成熟市場發行債券數量也登上高峰。以美國為例，到去年底，美國發行的公司債占國內生產毛額 (GDP) 的比重已經達到 46%，達歷史新高。

第三，發債以老舊傳統產業為主，新經濟企業發行較少，發債目的只是借新還舊，維持營運。一旦產業及趨勢變遷，恐怕不易再獲得融資。現行債券基金中持有的這類資產又以能源、原物料等傳統產業為多。

第四，債券的供需環環相扣，卻又欠缺流動性。保險公司更是債券最大持有者，無形中將老舊傳統企業、保險公司、銀行、投資人全部連結在一起。最令人擔憂的是，2008 年金融風暴以來，銀行監管更趨嚴謹和去槓桿化，投資債券胃納有限，債券的流動性風險不斷攀升。

野村投信則認為，未來 1~2 個月，債市趨穩必須滿足三個要件，首先投資人對債市要從 1 月份的過度加碼轉為中立，甚至減碼；再者，債券市場的價格需要反應接近衰退的情況；最後也最重要的一點，是美國及歐洲的每日新增確診人數觸頂且放緩。整體而言，短期內債券市場可能持續整理格局。

疫情讓全球經濟陷入停擺，也考驗債券投資。PIMCO(品浩) 表示，經濟觸底後，經濟成長將呈現類似「L」的軌跡，在長時間僵持後，才會迎來成長與上升趨勢。此時可以調整投資組合，保持投資彈性度。