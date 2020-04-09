中共中央政治局釋5大訊號：防疫、保糧、復產入列

中國中共中央政治局週三 (8 日) 召開例會，在分析中國國內外防疫和經濟形勢後，會後聲明首度釋放 5 大新信號，指出中國政府要做好長期因應對外部環境變化的思維和工作準備，同時，與過去例會會後表述也出現兩大轉變，市場分析，這可能將影響未來中國施政方針或力道。

新增五大信號

做好長期因應對外在環境變化的思維和工作準備。

各地，特別是湖北省週邊地區，要加強訊息溝通共享，並共同協調防疫措施。

擴大對邊境城市防疫人員和物資保障力道。

保障糧食和重要農產品供給能力。

要落實安全風險防範各項工作。

五大信號中，大多圍繞在防疫方面，會議主題有兩個明顯轉變，一是防疫要常態化，第二就是全力推動復工復產進程。前者與全球疫情蔓延有關，後者則是在武漢「解封」之後，在生產方面的一次重大轉變。

此外，就是直接點名保障糧食生產，這也是近期在中國國內熱議的問題，也因為這利多，周四 (9 日) 農業類股指數上漲約 1.5%，明顯優於大盤表現。

資料來源: 東方財富網, 農業種植指數日線走勢

此外，中國中共中央政治局在兩個表述方面也與過去有所不同：

首先是，目前中國經濟發展面臨的「困難擴大」，之前則是強調中國面臨經濟「下滑壓力」。

第二則是「確保」實現決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅目標任務。之前表態是「力爭」，現在則改變成「一定要」的意味。

市場分析，二大表述方面可能意味中國政府在接下來的時間裡，將推出更具刺激性的貨幣與財政政策，值得留意。