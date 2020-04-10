疫情發酵 3月中國CPI、PPI同創五個月新低

周五 (10 日) 中國統計局公布 3 月 CPI 年增率 4.3%，創五個月新低，預期 4.9%，前期 5.2%；第一季 CPI 年增 4.9%。同時，3 月 PPI 年增 -1.5%，創五個月新低，預期 -1.1%，前期 -0.4%；第一季，PPI 年減 0.6%。

資料來源: 中國統計局

資料來源: 中國統計局

CPI

針對市場關注的豬肉價格問題，3 月份食品價格年增 18.3%，漲幅比 2 月份下滑 3.6 個百分點，影響 3 月份 CPI 上漲約 3.7 個百分點，其中，豬肉價格年增 116.4%，漲幅比 2 月份下滑 18.8 個百分點。至於，整體畜肉類價格則是年增 78%，影響 CPI 上漲約 3.44 個百分點，而蔬果方面則是出現下跌，水果和蔬菜價格分別年增 -6.1% 和 -0.1%，合計影響 CPI 下降 0.12 個百分點。

PPI

PPI 兩大組成中，生產原物料價格年減 2.4%，跌幅比 2 月份擴大 1.4 個百分點，影響整體 PPI 下滑約 1.79 個百分點；至於生活相關原物料價格則是年增 1.2%，漲幅比 2 月份減少 0.2 個百分點，影響 PPI 上漲約 0.32 個百分點，當中以食品價格漲幅最明顯，年增 4.5%。

以主要原物料產業價格變化中，價格衰退幅度最大的為石油和天然氣開採業，年增 -21.7%，比 2 月份擴大 21.3 個百分點，這主要與國際石油價格重挫有關；排名第二則是石油、煤炭及其他燃料加工業，年增 -10.6%，比 2 月份擴大 9.8 個百分點；第三為化學原料和化學製品製造業，年增 -5.3%，比 2 月份擴大 1 個百分點。

市場觀點

業內人士指出，雖然 3 月底後中國大多已陸續復工，但因為現有保障供應，穩定物價等政策實施中，預期第二季 CPI 漲幅還會進一步下滑，甚至不排除跌破 4%。

中國國開證券分析指出，未來豬肉價格即使還是保持年增，但漲幅已經自高點下滑，對 CPI 的影響正在減輕中。在短期肺炎疫情及渡過豬肉供需缺口後，CPI 年增下滑趨勢會更為明顯，目前預估第三季 CPI 年增仍會在 3% 以上，第四季有機會重現 2 字頭。