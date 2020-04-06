陸商務部：外資在中國復產加速 逾半企業產能達70%以上

外媒週一 (6 日) 報導指出，中國商務部官員表示，在中國的外資企業復工復產進程有加速跡象，截至 3 月 30 日，8756 家重點外資企業中，已有 66.9% 的企業產能恢復率逾 70%，只有 14.5% 的企業產能恢復率不到 50%。

若以產業別來看，製造業的外資企業復工復產進度較快，逾七成產能恢復率達到 70% 以上；而服務業則有約六成的外資企業營業額達到平均的 70% 以上。另外，241 個在建外資重大項目中，有 238 個已復工，且施工進度正在加速。

中國商務部指出，中國龐大的市場規模造就的磁吸效應並沒有因疫情有所改變。在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭等也未失去優勢。中國美國商會 3 月 25 日調查顯示，40% 的企業將依原計劃擴大在中國投資，這一比例比 2 月提升 17 個百分點，證明疫情回穩之際，外商在中國的投資預期已趨於穩定，投資信心正在加速恢復中。

自武漢疫情爆發以來，江蘇、山東、廣東、上海、浙江等沿海省份採取各項穩定經濟措施，而在「穩外資」層面已有正面成效。中國商務部指出，江蘇建立省、市、縣（區）三級服務協調機制，協調推動 Honeywell、LG 化學等多家國際大廠進行復工復產。

中國商務部並提到，自肺炎疫情以來，中國與外資簽約的項目達 118 個，預計投資總額 143.6 億美元，其中，引進星巴克崑山「咖啡創新產業園」等指標性項目。此外，廣東運用省長聯繫跨國企業的連線機制，密切與德廠 BASF、Exxon Mobil、中海油殼牌三期等商談在建重點項目，加速施工進度。

但中國商務部也承認武漢肺炎疫情在全球呈現加速蔓延的趨勢，對中國吸引外資及外資企業復工復產造成新的負面影響。這些影響包括：外籍高階主管、技術人員離境或入境受到更多限制；歐美多地港口關閉、航線停飛；外商所需部分高階技術零組件、重要材料面臨斷炊危機；境外需求下降，訂單取消或延遲，對企業經營發展造成新的衝擊等。