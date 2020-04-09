新加坡警告：疫情擴大各國財政壓力 恐導致全球金融危機

新加坡貿易和工業部長陳振聲 (Chan Chun Sing) 週四 (9 日) 表示，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情將可能由公共衛生危機擴大為金融危機，並對財政體質較弱的國家造成嚴重衝擊。

為了減輕疫情的損害，各國政府皆積極採取大規模經濟刺激政策，但由於許多國家的基準利率已降至歷史低點，導致這些國家採取貨幣寬鬆政策的空間受限，也因此面臨到財政上的挑戰。

陳振聲表示，對於缺乏健全資產負債表的國家而言，若欲擴大財政措施，則勢必要透過借款，或是印製鈔票，而大量印製鈔票將會導致貨幣貶值，並將對於全球金融體系造成威脅。

由於肺炎疫情全球蔓延，各研調機構及銀行紛紛調降對於全球經濟成長的預估值，根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 於 3 月份的報告，幾乎所有國家 2020 年的經濟成長預測皆遭到調降。另外，標普全球評級 (S&P) 亦於日前預估，全球經濟恐將陷入零成長。

陳振聲指出，雖然新加坡的國家準備金尚足以對抗疫情的衝擊，並能夠向金融市場注入流動性，但其他國家則不見得有此能力。

自疫情爆發以來，新加坡已推出了三輪的經濟刺激政策，總規模達 599 億新加坡元 (約 419 億美元)，佔了整體 GDP 的 12%。

陳振聲呼籲各大經濟體應聯手合作，共同提升全球金融體系的穩定性，以避免疫情由公共衛生危機，擴大為經濟危機及金融危機。

除此之外，陳振聲亦警告，由於肺炎疫情的擴大，導致部份國家的保護主義意識抬頭，並將可能對於全球產業供應鏈造成威脅。舉例而言，為了確保食物供給充足，部份國家已開始禁止糧食出口，恐將導致全球糧食供應中斷。