日經：蘋果評估5G iPhone延後幾個月發表 或在5月決定

日經新聞引述消息人士報導，由於武漢肺炎威脅市場需求並擾亂產品開發時程，蘋果公司 (AAPL-US) 評估將 5G iPhone 延後幾個月再發表。

日經週四 (26 日) 的報導引述三名消息來源指出，蘋果內部正在討論是否延後幾個月發表 iPhone，而來自供應鏈的消息來源說，供應端的問題可能導致這款原定 9 月亮相的新機延後發表。

除此之外，一名參與公司內部討論的消息人士披露，蘋果也擔心目前疫情會大幅削弱消費者升級手機的意願，影響市場對 5G iPhone 的接受度，「蘋果需要這款他們的第一款 5G 手機大獲成功」。

蘋果密切留意歐美的疫情變化，這兩大市場合計為公司帶進超過一半營收。消息來源說，是否如期推出 5G iPhone 已經成了蘋果必需評估的事項。

消息來源說，蘋果發布 5G iPhone 的確切時間表，或許要到加州解除禁足令。加州的禁足令在上週四 (19 日) 生效，全州 4000 萬人口非必要避免出門，以遏制新型冠狀病毒繼續擴散。在此命令下，蘋果總部大多數員工已經在家上班。

另一名消息來源則說，蘋果很可能在 5 月時決定確切的發表時間點。

對於日經的報導，蘋果不願置評。

蘋果股價週三 (25 日) 持續維持漲勢，但尾盤受到日經報導影響下滑，終場收跌 0.55% 至每股 245.52 美元。

蘋果週三盤中股價變動。(來源: CNBC)

其中一名消息來源說，相關討論還在非常初步的階段，原定秋季發表的計畫依然是選項之一。最糟情況下，5G iPhone 可能會推遲至 2021 年發表。

摩根大通 (小摩) 週二稍早發布報告說，由於各種原因，蘋果可能會將 iPhone 12 的發表時間延遲 1-2 個月。

小摩分析師 Gokul Hariharan 在報告中寫道：「我們相信 iPhone 新機發布確實會延遲一到兩個月，但我們不認為有可能延遲一、兩季。由於目前的限制措施，美國 5G 網路佈建速度延緩，可能是 5G iPhone 的主要風險。」