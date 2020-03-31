瑞銀大砍蘋果目標價 iPhone銷量預估下滑16%

瑞銀 (UBS) 週一 (30 日) 分析蘋果供應鏈後指出，儘管市場回彈，但因中國 iPhone 需求疲軟，且中國境外零售門市關閉將會是 iPhone 銷量的一大不利因素，因而調降蘋果目標價。

瑞銀將蘋果 (AAPL-US) 目標價每股 335 美元下調至 290 美元，仍維持其「買入」評級。瑞銀表示，近期美股的拋售潮為蘋果創造了最佳進場機會，預估今年 iPhone 銷量將下降 16%。

蘋果股價週一上漲 2.85%，以每股 254.81 美元作收，與瑞銀調降後的目標價相比，蘋果仍有 17.06% 的潛在漲幅。

蘋果股價 (圖片: INVESTING)

為遏制武漢肺炎 (COVID-19) 疫情散播，各國政府下令關閉非必要商家等防疫措施，迫使蘋果關閉大中華地區以外的門市，也引發市場對 iPhone 銷量下滑的擔憂。

瑞銀推估，疫情將繼續減損 iPhone 需求，加上今年秋季將推出的 5G 版 iPhone 也可能因為疫情而延遲發布，因此將對 iPhone 銷量預期下調 16% 至 1.62 億支。

不過瑞銀也看好 iPhone 需求將於 2021 年出現強勁增長，預計單位銷量可增長 30%，達到約 2.1 億支。

瑞銀分析師認為，蘋果在服務和可穿戴裝置部門仍有增長空間，此前該公司對四個地區的 iPhone 用戶進行的調查顯示，有 31% 的 iPhone 用戶每月在 App Store 上的支出不足 1 美元，凸顯未來成長潛力。

瑞銀另一項調查顯示，對蘋果每月遊戲訂閱產品 Apple Arcade 感興趣的受訪者比率從 31% 躍升至 39%，儘管瑞銀表示，擁有 Airpods 或 Apple Watch 的 iPhone 用戶比率仍落在 12% 和 17% 低位。

此外，Wedbush 預估，5G 版 iPhone 將從秋季延遲到年底的美國聖誕假期，使得美國和歐洲秋季的消費者需求預測軌跡正常化，且中國 iPhone 需求將於 6 月止和 9 月止的季度溫和回升，雖然整體需求仍明顯遭到破壞。

目前蘋果在華爾街的平均股票評級為買入，有三位分析師評為賣出，12 位分析師給予持有評級，30 位分析師給予買入，平均共識目標價落在每股 301.98 美元。