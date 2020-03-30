口罩日產能上看2000萬片 蔡總統：醫療、國軍將採用國家隊生產

總統蔡英文今 (30) 日前往桃園訪視熔噴不織布大廠敏成 (4431-TW)，除了肯定口罩國家隊表現可圈可點，並宣示口罩日產量目標上看 2000 萬片，在疫情過後，政府也會檢討公共部門的需求，落實我國醫療及國軍機構採用國內生產的政策。

蔡英文指出，政府跟民間是緊密的夥伴，一直在超前部署口罩需求，從幾百萬到千萬，達 1000 萬片時，與蘇揆都覺得不可思議，接著又挑戰了 1500 萬片，現在還要再邁向 2000 萬片，不僅只是提供口罩，更提振了國家的民心士氣，也證明台灣團隊可以一直挑戰極限。

敏成為敏盛醫療集團旗下的子公司，創立至今已 29 個年頭，董事長古思明強調，有幸能成為口罩國家隊的一份子，目前庫存原料充足，4 月將全力配合政府口罩超前部署目標，預估每日供應 7 噸原料，相當於每月可供應製造 2.1 億片口罩，而國外大廠及其他高價產品的訂單皆已暫緩。

蔡英文提及，在整個防疫過程中，體驗到國家對於各種緊急或突發的狀況，是否做好了整備及準備？因此，在疫情結束後，政府會再一次盤整，國家在戰略及民生的需求上，要一定程度能掌握自己的生產能量，經濟部長沈榮津已開始作業，同時也請醫療與公共衛生部門開始盤整戰略及民生基本物資需求，要讓國家隊可以維持整個公部門的需求。

至於與其他國家交換防疫物資，防疫外交是否為下一階段可能進行的措施？蔡總統認為，與其說防疫外交，不如說是防疫合作，現在與其他國家互通有無，或是在研發或技術層面，也有共同合作發展的機會，因此，希望在大家共同對抗疫情的時候，持續互通有無，形成夥伴關係，強化各自對抗疫病的能量。