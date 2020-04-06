沈榮津：本周口罩日產能達1500萬片 將動態關注N95口罩需求

經濟部長沈榮津今 (6) 日出席立院財委會受訪表示，本周口罩平均日產能可望達 1500 萬片，目前口罩原料充足，以熔噴布來說，國內原料可支應約 2000 萬片平面口罩需求，不過 N95 口罩所需的熔噴布是平面口罩的 4 倍，若未來 N95 口罩需求量增加，可能會排擠到平面口罩需求，因此都將會動態進行調整。

政院日前先後添購的 60 台、32 台口罩機台，在工具機業者、口罩業者共組國家隊努力下，已全數完成交機、生產，據了解，台灣口罩日產量已從過去 188 萬片，突破 1300 萬片，連假過後，將可望達 1500 萬片水準。

媒體關注酷碰券發放時機，沈榮津指出，經濟部規劃是在疫情緩和後施行，但近期有社交距離規範，加上連假帶來的疫情緊張，將視疫情變化盡速啟動。

沈榮津表示，酷碰券規劃是民眾在每一個平台，每月上限有 1000 元回饋，65 歲以上長者則會透過敬老券給予，強調酷碰券是希望用實質消費帶動經濟，避免消費替代作用，採取民眾消費、政府折扣，政府將提供 25% 折扣，平台業者也會加碼。

另一方面，針對疫情指揮中心指揮官陳時中日前提出，希望各部會彈性調整上下班安排，內政部已率先跟進彈性上班，經濟部方面，沈榮津表示，相關規劃包含異地辦公、分流都有準備，會配合指揮中心執行。