〈政院兆元紓困〉交通部加碼100億元融資 助中型觀光、交通企業

針對第二波紓困振興方案，行政院「紓困陳時中」政務委員龔明鑫今 (9) 日舉行第四次記者會，主要針對交通部觀光產業協助措施進行說明，除了將放寬中小企業貸款額度至 1.5 億元外，針對中型觀光、交通企業貸款，再額外加碼 100 億元的規模，每家最高可貸 5 億元。

政務委員龔明鑫表示，觀光產業可說是這波疫情的「海嘯第一排」，遭受最嚴重的衝擊，交通部第二波紓困經費將從 167.67 億元加碼至 472.42 億元，其中觀光占比將近五成。

從銀行業辦理各項紓困貸款情形來看，目前總計 364 家申貸金額達 38.57 億元，已核准 91 家近 7 億元，龔明鑫指出，過去交通、觀光業者很少跟銀行打交道，這次 9 成以上都是新貸，儘管對銀行來說，這些客戶相當陌生，但透過這項方案，銀行都願意共體時艱。

龔明鑫指出，除了中小企業貸款額度將從 8000 萬元提高至 1.5 億元，另外，交通部提出新措施，針對中型企業貸款，將從基金中再提出 10 億元作為信用擔保，提供 100 億元的融資規模給交通、觀光業者使用，每家額度最高 5 億元，信保成數最低八成、最高九成，保證手續費僅收 0.18%，受疫情影響企業基本上可減免，同一集團僅受理一件。

針對外界質疑為何不對企業實施減稅措施，龔明鑫表示，交通部轄下的產業就是相當典型的案例，減稅明年才能適用，今年卻無法獲得好處，但如果政府是直接發放補助，業者即可支應相關稅費，相對來說，補貼比較及時且實際。