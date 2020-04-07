第二波國際援助出擊 外交部：將援贈新南向國家逾百萬片口罩

COVID-19 疫情延燒，許多國家出現口罩荒，繼總統蔡英文日前宣布援贈歐美及友邦 1000 萬片口罩，外交部今 (7) 日表示，正在規劃援贈新南向國家，目前統計已有 7、8 國提出需求，總量超過百萬片口罩，日韓則尚未向台灣提出援助的需求。

經濟部長沈榮津指出，我國醫療用口罩產能持續增加，本周單日生產量上看 1500 萬片水準。外交部亞東太平洋司司長葛葆萱今天在例行記者會上表示，已著手規劃第二波口罩援贈事宜。

葛葆萱指出，並非 18 個新南向國家都有提出口罩需求，目前約有 7 至 8 國，加上其他非亞太地區國家，援贈口罩總量預計將超過 100 萬片，主要供應各國醫護人員。

東北亞方面，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙表示，日方並未向台灣提出口罩等防疫物資的需求，不過，日本是重要的國際夥伴，在台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考量，但仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。此外，韓國也未向台灣提出口罩需求。

我國上週已啟動第一波的國際人道援助行動，捐贈內容包括美國 200 萬片口罩，歐洲 11 國 700 萬片口罩，以及 15 個邦交國 100 萬片口罩、國產體溫顯像儀和額溫槍等防疫物資。