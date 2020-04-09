〈房產〉北台灣房市成交速度放緩 住展風向球連閃四藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球今年 3 月總分 30.7 分，中止連 5 個月下跌，不過仍連續 4 個月亮藍燈，市場成交速度明顯放緩。

住展研發長何世昌今 (9) 日表示，3 月風向球分數上升，關鍵在供給量增加，及看屋人氣回溫帶動，但成交速度仍緩慢，跟著疫情發展起伏，暫時還難雨過天青。

統計顯示，住展風向球 3 月六大觀察指標呈現三升三平，其中預售屋與成屋供給、來人組數等三項分數上揚，廣告批數、議價率與成交組數等三項分數持平。

住展指出，2020 年 3 月預售屋建案推案量約 500 餘億元，案量達 15 億元以上的預售指標案有台北市 - 中山「合矩青山」、大安「統創緻」、信義「松德長虹」、新北市 - 新店「鐫画」、中和「咊陽和」、中和「遠雄百富」、桃市 - 桃園「合遠史丹佛」與「俬藏泱」、龜山「和洲金剛」與「鴻築捷市達」等建案。

而 3 月新釋出的成屋供給戶數也上升到近 700 戶，單一案量達 15 億元以上的指標案則有新北市 - 新莊「名軒富麗」、桃市 - 桃園「大河戀」等建案。住展指出，雖然 3 月進入傳統推案與購屋旺季，新成屋、預售屋供給量同步增加，但業者銷售信心依舊低迷。

何世昌分析 3 月北台灣房市交易市況，整體是「開高走低」的表現。3 月上旬延續 2 月下旬好轉氣勢，來人與成交組數明顯增加，隨著境外移入確診人數快速上升與台股連日重挫，及歐、美各國疫情加劇，3 月中旬市況開始走弱，買方出手意願快速冷卻。

何世昌指出，目前北台灣新建案市場起伏，幾乎隨著疫情搖擺。但令人意外的是，近期自住客似乎明顯縮手，投資客比例反而微幅增加，甚至有部份案場表示出現對股市失望而「賣股買房」的投資置產客，這種發展與原先預期自住客較不受影響截然不同，推測可能是投資客押寶疫情會在短期內結束、且結束後房價可能上漲有關。