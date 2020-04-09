〈財委會質詢〉華南永昌證券3月慘賠34億元 金控老董坦言三大失誤釀禍

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證券 3 月因避險不及苦吞鉅額虧損，華南金控董事長張雲鵬坦言，此事主要有三大失誤，包括胃納量超過風險、大量賣認售權證時機錯誤，以及在台股大跌時大量避險墊高成本。

華南永昌證券因發行認售權證，因避險失誤導致 3 月虧損 34 億元，不只拖累金控母公司 3 月獲利表現，第 1 季獲利也可能因此由盈轉虧，排名敬陪末座。

民進黨立委高嘉瑜今 (9) 日質詢時表示，華南永昌證券發行認售權證，導致公司損失慘重，是否表示公司內控已經失靈？

張雲鵬答詢時表示，證券公司內稽內控這部分，金控的風控與稽核端仍在調查中，但他也坦言，這次認售權證導致子公司慘賠主要有三大失誤，包括：一、當初認售權證超過風險胃納量，二、在錯誤的時機大量拋售認售權證，三、避險不足且在台股大跌時大量避免，因而墊高公司避險成本。

金管會主委顧立雄說，關於華南永昌證券一案，金管會將分成通案與個案兩大部分調查了解；在通案部分，已清查所有券商自營部分針對市場動盪、券商投資損益進行了解，目前券商 2 月自營損失都在可控制範圍內，顯示券商操作權證並非普遍現象。

至於個案部分，顧立雄指出，華南永昌證券目前已對市場相對應避險採取因應措施，證交所查核報告兩週內就會出爐，金管會屆時將就對公司的財務影響與風險控管是否有疏失進行了解。顧立雄強調，華南永昌證券資本適足率仍符合法定標準 150%。