蔡明彰分析師觀點：Q1財報疫情審判日 這些公司免疲力強

今天報告的主題是「Q1 財報疫情審判日，這些公司免疲力強」。

全球主要的股市這一波在低點都爆大量，但是反彈卻量縮。以台北股市來說的話，8,523 點的探底過程，在 3 月 13 日成交量曾經放大到 3,000 億元，但現在已經反彈回來一萬點，卻量縮到接近一半的 1,600 億元，為什麼？

下跌的過程，全球的股市都一樣，主要的賣壓來自於被動式的 ETF、避險對沖基金、程式交易，所以滾出大量，但是反彈到目前是軋空，法人跟散戶驚魂未定，會大舉跟進，台股融資餘額在 3 月 26 日創下歷史新低，只有 900 億元，現在來到 4 月 7 日的 933 億元，只增加少許的 4％，但是大盤指數已經反彈了 17％。

不要說散戶，連外資也保守，外資從 8,523 點的低點以來到 4 月 7 日，不僅沒有增加買盤，還減少了 454 億元的持股。所以這時候，不管是美國股市、台股，來到了重大的跳空缺口，應該停看聽，謹慎進出跟選股。

道瓊指數在 3 月 12 日當天，大跌了 2,352 點，跌幅高達 10％，創下 1987 年以來單日最大跌幅，在 22,837 點到 23,331 點之間留下了重大缺口，這樣的缺口，隔一天在台北股市也反映了，台北股市就在 10,171 點到 10,359 點也留下了缺口，目前台股逐步逼近了這個缺口的位置，要特別謹慎。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，從美國來講，現在疫情的後遺症，讓個人跟家庭的財務惡化，3 月份抵押貸款延期還款的申請數目大增了 20 倍，這使得部分貸款的機構有流動性的限制。

所以說，疫情會使得企業、家庭的現金流出現了問題，根據花旗集團的說法，這一輪的美國股市的漲勢，只是餘震，沒有成交量的支持，因為反彈起來量縮了，也沒有疫情將會結束的任何保證，截至到目前，還沒有特效藥跟疫苗的研發成功，所以美國股市企業的第一季財報，就當前的股價水準，還沒有反映出來可怕的現金流數字，所以企業盈餘從全面向下修正到了向上修正的時候，才會迎來美國股市真正的反彈。

摩根大通跟富國銀行將在 4 月 14 日發布第一季財報，揭開美國財報的序幕，也會顯現

疫情對企業獲利衝擊真正的程度，現在一般預料，第一季 S&P 500 整個獲利將會年衰退 6％，第二季衰退更多，將會衰退 10％，但總是有意外。

大陸晶圓代工中芯國際，居然上修了第一季的年增率，從原估 0～2％的增長，變成 6～8％的成長，毛利率也從原估的 21～23％提高到 25～27％，這表示大陸晶片國產化，是一個既定的政策，也跟大陸官方特別准許在疫情嚴重的時候，中芯國際不停工。

另外，三星電子的第一季初步財報，營收 447 億美元，意外年成長 2.7％，最主要是記憶體的價格跟需求的增長，抵銷智慧型手機的下滑。現在都是遠距的辦公，對伺服器、記憶體的價格是一大支撐，對手蘋果不可能免疫，因為關閉了大中華以外的全球門市，改為線上銷售，並且推遲 5G 的 iPhone 上市，所以預計未來蘋果發佈的第一季財報，不太可能像三星電子那麼好。

所以在整個架構當中，我們來對比一下，台積電 (2330-TW) 美國的 ADR 從最低點以來，反彈 17％，但是在香港掛牌的中芯國際，低點以來強力反彈了 27％。對比之下，就可以看出來，中芯國際勝過台積電。

另外，我們再看，美國的科技股幾個比較有代表性，代表 NB 晶片 Intel 從低點以來，反彈 35％。代表手機晶片的高通，反彈了 24％，代表了遊戲晶片的 NVIDIA 則是反彈了 44％，由此可以看得出來，現在疫情使得居家工作，在家裡工作，大家會去玩遊戲，會使用到 NB，但是相對的手機卻是需求減少了。另外，記憶體的美光，低點以來，反彈 48％，西部數據 (Western Digital) 也大漲了 59％，應證了三星電子的財報，記憶體的需求是對。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，台股的免疫股，我們整體來看，記憶體南亞科 (2408-TW) 第一季的財報年成長 26％，旺宏 (2337-TW) 成長了 56％，所以南亞科低點以來強力反彈 43％，旺宏也有反彈 41％。

但是，現在的大盤已經來到了一萬點之上，面對重大的缺口，假如個股已經站回季線，季線又稱生死線，所以已經活過來，不必再追高。

我們現在要找的是第一季財報優於預期，第二季展望仍然好的，但是股價還在季線之下有一段距離，可以逢低承接。這時候，中芯國際的國產晶片跟零組件可提供大家做參考，所以包括聯詠 (3034-TW)、致新 (8081-TW)，乃至於中國大陸的電視相關零組件的急單，還有像臻鼎 - KY(4958-TW)、宣德 (5457-TW)，相關的生產或者母公司是在中國大陸，都會受惠大陸國產晶片跟零組件的政策。

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