中國車市OEM業務有壓 多家汽車零組件廠Q1營運創低

鉅亨網記者王莞甯 台北 2020年4月9號11點36分

汽車零組件大廠陸續公布 3 月業績，東陽 (1319-TW) 第一季合併營收 47.96 億元，年減 9.68%，為升 (2231-TW) 季營收 8.62 億元，年減 14.88%，英利 - KY(2239-TW) 季營收也降到 36.18 億元，年減 28.05%，而六暉 - KY(2115-TW)季營收 5.31 億元，年減 21.15%，均反映中國新冠肺炎疫情導致各廠延後開工的衝擊。

東陽第一季合併營收創 2013 年第二季以來新低；為升創 2017 年第二季以來單季低點；英利創 2016 年第二季以來低點；而六暉來到單季新低。

受歐美 3 月疫情逐漸擴大的衝擊，東陽 AM 事業 3 月合併營收 13.07 億元，年減幅 8.98%，不過，第一季 AM 營收 39.02 億元，僅年減 0.08%。

東陽強調，將持續推進 AM 產品品質，在 AM 需求相對穩定成長的市況下，維持業績動能。

而東陽 OEM 事業 3 月合併營收 3.05 億元，年減 43.2%，第一季合併營收 8.94 億元，年減 36.37%，顯示中國 OEM 市場需求受到疫情衝擊。

法人指出，中企協直指第一季中國車市產銷量近腰斬，且上半年產銷量恐下滑 25%，可預期，短期中國 OEM 零組件供應鏈廠營運受壓。

不過，法人認為，隨著中國商務部、國家發改委聯手救車市，已有 7 個省市頒布新車補貼政策，並鬆綁汽車限購，加上第二季起產銷可望逐漸回復正常水準，下半年中國車市銷售有望回復成長，屆時產業將迎來反彈。

另一方面，美國疫情尚未明顯緩解，新車銷售放緩，但法人仍看好美國汽車保有量仍將維持在 2.7 億台以上規模，且平均車齡持續創高至 11.8 年，有助 AM 零件需求，使 AM 大廠如東陽、昭輝 (1339-TW)，仍具備成長動能。