〈房產〉雙北豪宅頂樓戶 西華富邦與萬通台北身價大不同

雙北豪宅頂樓戶近期有成交紀錄，根據實價資料揭露，中山區的「西華富邦」去年 10 月成交二戶 42 樓頂樓戶，總價約 7.7 億元，每坪 264 萬元，而淡水小坪頂的高樓豪宅「萬通台北」，去年 11 月頂樓成交，新買家以 5140 萬，買下 29 樓，共 92.9 坪，不過相較多數豪宅頂樓交易創高單價，該筆單價僅 55.3 萬元。

房仲業者指出，小坪頂與紅樹林水岸為淡水區高級住宅區，坐擁淡水河夕照美景，相比同屬河岸景觀的台北市大直重劃區豪宅，此區使用面積大，單價卻只需大直河岸豪宅的 3 分之 2，且景觀毫不遜色，保值抗跌性強，成為雲端族群置產、自用高 CP 值首選。

新北市淡水小坪頂的高樓豪宅「萬通台北」，去年 11 月頂樓成交，新買家以 5140 萬元，買下 29 樓，共 92.9 坪，不過相較多數豪宅頂樓交易創高單價，該筆單價僅 55.3 萬，還比去年初 25 樓的每坪 59.3 萬元略低 6.7%，和 2016 年 21 樓的最高單價 72.1 萬相較，跌幅更達 23%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，小坪頂居高臨下，享淡水河岸景緻，相對其他水岸景觀宅，價格實惠，著名的建案包括「天境 360」和「萬通台北」。其中，萬通台北是開放陸資來台之後第一個陸資推案，大陸建商馮侖在 2011 年推出，原鎖定大陸富豪，不過因近 4 成買家為陸資，2015 年內政部以「同社區陸資買方僅能占總戶數 10％」為由，拒絕 44 位大陸買家過戶，經過跨海訴願後，直到 2017 年才完成過戶。

此一冗長的過程等於向大陸買家澆了一盆冷水，萬通台北交易量從 2015 年 108 戶，近年銳減，2018 年 16 戶，2019 年才 4 筆交易。

近來台灣豪宅市場有不少僑外資蹤影，張旭嵐指出，受中美貿易戰影響，不少兩岸三地企業家，積極重新配置資產，為海外回流資金尋求安全的投資標的，現階段雖然可能因為疫情帶來的整體經濟上的變化，不過豪宅具市場獨特性，商辦也有穩定市場需求，長遠來看仍深具穩定性。