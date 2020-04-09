機能完善、公設豐富 興富發強打抗疫「宅生活」

在這波肺炎疫情中，民眾外出旅遊意願下降，令宅經濟崛起，也在房市掀起一股「宅生活」潮流，根據調查，消費者購屋更傾向選擇有完善機能、豐富公設的社區。興富發建設建案主打地段與公設規劃，滿足現階段民眾在家隔離、生活不乏味的訴求，各地推案詢問度不減，吸引許多購屋準客戶上門。

興富發建設企劃總監張淑真表示，受到疫情影響，買方的剛性需求強勁，對於建案的購屋需求逐漸轉向；購屋者除了更重視當層排氣、住宅通風建材等訴求外，對於地段的採買機能、公設多樣與實用性，都較過往更加留意。

疫情來襲、全民搶物資，住家的生活機能因此更顯重要，台中八期市中心首購宅「文心愛悦」距離 COSTCO 散步僅 5 分鐘，加上秀泰影城、南屯、向心南商圈，步行消費、用餐以及購物機能都十分便利。

面臨減少聚會，自主隔離等防疫政策，住家公設更豐富的生活體驗成為賣點，台南永平重劃區豪宅案「博悅」提供五星飯店式物業管理，包括 Lounge Bar、KTV、皇家宴客廳等，其中「凌空泳池」可眺望台南市景觀，吸引不少富豪、台商購買。現場專案表示，為回饋已購客及新客，4 月份前往現場賞屋，即可享用美味鐵板燒饗宴。

再者，綠地提供住戶更豐富的休閒尺度，強調生態小宅的「樹禾院」面對在中都濕地公園、共 12.6 公頃綠地，享有被高綠覆率包圍的環境，抗疫期間也能避開人潮前往慢跑、健身享受芬多精。