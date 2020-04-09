三井不動產錢進高雄擬蓋OUTLET 投資規模上看百億

日商三井不動產集團持續深耕加碼投資台灣，繼台北、台中 OUTLET 投資案後，董事長兼總經理下町一朗今 (9) 日拜會高雄市長韓國瑜表示，目前在高雄有 3、4 處在評估，所需土地面積約 1.5 萬坪，投資規模上看 100 億元，此外，三井也已取得高鐵台南站土地的 OUTLET PARK 開發權。

下町一朗強調，三井不動產集團對台灣市場深具信心，從 2013 年開始投資，其中已決定的投資個案中，最大投資金額接近百億元，並將創造數千名的就業機會，儘管新冠病毒疫情在全球擴散，但投資台灣的方向並沒有變化，未來仍持續於北中南布局投資商業設施、住宅及其他等事業體系。

下町一朗說明，目前除已開幕營運的三井林口 OUTLET PARK 及三井台中港 OUTLET PARK 外，也已取得高鐵台南站土地的 OUTLET PARK 開發權，另外，集團旗下的大型商場 LaLaport 品牌，已預定在台北南港及台中展店，並計畫於台北市推出 3 間三井花園品牌飯店。

下町一朗表示，三井正在尋找大型商業設施的開發投資機會，高雄擁海空雙港優勢，將會比照台中的投資規模，預估可達 80 至 100 億元，目前有 3、4 處正在評估，所需土地面積約 1.5 萬坪，土地供給是市府可控制的範圍內，預計在年底前定案，可望為高雄帶來龐大的經濟效益及就業機會。

韓國瑜表示，感謝三井集團看好高雄市發展潛力，已指示經發局、都發局及地政局組成專案小組，協助後續相關作業，希望借重三井在開發不動產方面的經驗，為高雄城市轉型注入新思考、帶來新商機。