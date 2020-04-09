南韓央行維持利率0.75%低點不變 符合市場預期

南韓央行週四 (9 日) 決定維持基準利率 0.75% 不變，符合市場預期。上個月為因應 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情擴散，已經緊急降息 0.5 個百分點，至 0.75% 的新低。

這波疫情在南韓逐步獲得控制，截至週三，疫情已造成約 10300 人感染，超過 200 人死亡。

南韓央行之前已經將全年經濟成長預期，由 2.3% 下調至 2.1%，人們普遍預計還會更進一步調降。本地專家預期，南韓央行將會維持利率穩定一段期間。

今天之前，央行還宣布了進一步的措施，以將流動性引入經濟，擴大有資格公開市場運作的債券範圍。與此同時，南韓政府也推出了前所未有的刺激措施，並安排了第二筆額外預算。

Korea Institute of Finance 研究員 Chang Min 表示，考慮到之前已經先大降利率，這個月按兵不動並不奇怪。不過，這並不意味著情況正在改善，央行還將採取降息以外的措施來穩定市場。

儘管南韓及其最大的貿易夥伴中國的病例正在放緩，但由於世界大部分地區，實際上經濟處於停滯狀態，因此全球需求的復甦仍有不確定性。南韓政府還擴大了社會隔離規則，以預防第二波感染。

許多經濟學家預計，南韓今年的增長將是自 20 年前亞洲金融危機以來最慢的，甚至會萎縮。最近的報告顯示，南韓的零售、信心和投資都在下滑，隨著疫情使全球供應鏈混亂，並損害整體需求，南韓出口預計將受進一步打擊。