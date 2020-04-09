重返萬點 內資給力！再登高？待外資認錯

台股站上月線後，多頭信心似稍稍恢復，日 K 線拉出 3 連紅，昨日周選擇權結算，內資控盤給力，趁勢站上 10100 點，以 10137.47 點作收，成交值為 1693 億元。美股漲勢延續，道瓊指數續漲逾 3%，台股是否有機會再登高？外資是否認錯，轉為積極回補台股，將是下一階段走勢的觀察重點。台股短線強弱觀察位置已墊高至 10100 點。關鍵點位為 10085、10128 與 10171 點。

台股如多方續攻，10100 點兩端哨站為 10085 與 10128 點，只要能夠站穩，多頭將可續攻，續往 10171 與 10200 點挺進，而 10226 點為確認收復 10200 點觀察站，10265 再過關，將有機會挺進 10300 與 10359 點，這也是闖關 10400 點關卡前最重中途站，而 10422 站穩才算收復 10400 點城池。不過如出現短線獲利調節，10085 點未能站穩，則需提防回測 10058 與 10026 點，以及萬點關卡，9988 點為萬點護城河，9954 如再棄守，則萬點也將得而復失，如再棄守 9900 與 9855 點，則須提防反彈轉弱，如再棄守 9814 點，則反彈將告一段落。

台股勇闖月線與萬點關卡，日 K 線拉出連 3 紅，最大功臣為內資，投信連買 5 個交易日，買超逾 80 億元，買超金額明顯高於外資。雖然內資對本波的反彈，貢獻較大，但台股如要持續登高，繼續北上往 10400 點挺進，外資買盤必須是成功接棒，也就是得看到外資較明顯的認錯回補動作。而觀察外資近日買超動向，權值股部分，除了台積電，也有不少金融股，顯示外資仍以防禦型操作為主，並未積極翻多。而要外資明顯認錯，電子主要權值股甚至包括 IC 設計、DRAM 等上游零組件，股本較大者，如能獲得較積極買盤力挺，也是外資回補的觀察要點。

台股短線上頗有「關關難過關關過」的驚驚漲意味，再搭配融券強制回補，法人買超的高券資比中小型股，短線上也較有表現機會。而在題材面部分，3 月業績回溫速度仍是觀察重點，尤其是不懼疫情影響，3 月業績仍能登高的族群，到公佈首季財報前，都將有輪動表現機會。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)