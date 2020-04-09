

◆盤勢分析

1. 美國總統川普表示，美國可能正接近疫情曲線的高峰，紐約州州長指出，實施的社交距離措施對疫情控制已見效果，加上投資人對新一輪經濟刺激政策持樂觀態度，周三美股走高，四大指數漲幅介 2.58%~3.44%，另外，市場對產油國本週達成減產協議的期望升溫，WTI 原油期貨價格上漲達 6.2%。

2. 市場擔憂情緒獲得緩解，台股加權指數延續多方氣勢，開在平盤附近，隨後買盤力道增溫，指數漲幅於盤中逐步擴大，盤面上許多族群表現活潑，包括車用、被動元件、氮化鎵（GaN）、PCB、水泥等類股漲勢皆具有族群性，終場加權指數上漲 141.08 點，收在 10,137.47 點，漲幅達 1.41%，成交金額則為 1695.28 億元，三大法人合計買超 14.61 億元：外資買超 3.52 億元、投信買超 18.03 億元、自營商賣超 6.93 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量縮，量能不到 1700 億略顯不足，後續不宜價量背離，否則不排除回測月線的可能。

（2）均線：目前指數位處 10 日線 (約 9,732 點)、月線(約 9,747 點) 之上，站穩月線有利多方信心凝聚，下檔支撐可以月線為守，上檔波段壓力留意 3/13 跳空缺口 (約 10,360 點) 附近。

（3）技術指標：KD 呈黃金交叉，但 9 日 K 值高於 80 進入超買區，短線漲幅已大、量能背離之個股須慎防追高風險。

4. 周三櫃買指數漲幅 2.08%，收在 125.68 點，漲幅大於加權指數，目前亦站穩在月線 (約 118.8 點) 之上，短線上已來到 125 點整數關卡，留意是否能站穩。

5. 觀盤重點：近日市場情緒回穩，周三包括車用、被動元件、氮化鎵（GaN）、水泥、PCB 等類股漲勢具族群性，就技術面觀察，目前指數持續站穩月線之上，後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離，然考量萬點之上仍有套牢壓力，建議於操作面上不宜過度追高，並多加注意資金比重控管，近日上市櫃公司陸續公告 3 月份營收，建議留意手中持股之基本面表現，可於大盤彈升之際、就基本面角度執行汰弱留強動作。後續選股方向可關注網通、半導體設備、水泥、氮化鎵（GaN）、伺服器，以及低基期之高殖利率股。

6. 供應鏈消息指出，肺炎疫情讓 MLCC 和晶片電阻供應吃緊，市場預期第 2 季價格漲幅在 3 成左右，加上轉單題材升溫，台廠 2327 國巨、2492 華新科可望受惠。

7. 新冠肺炎疫情導致在家上課的線上學習需求大增，8069 元太的客戶推出不傷眼的彩色電子書閱讀器搶市，帶動元太營運動能，受惠電子書閱讀器急單挹注，元太 3 月份營收達 12.77 億元，月增 90.9%，年增 6.3%。

8. 因疫情影響，民眾減低出門意願，帶動了家用健身器材需求升溫，健身器材廠 1736 喬山表示，3 月份不論是電子商務、或是自有零售店通路營收，皆大幅成長，喬山 3 月營收為 17.89 億元，雖年減 9.6％，但較 2 月份增長 11.6%。

9. 電動車大廠特斯拉（Tesla）今年第一季交車數交出 8.84 萬輛佳績，與去年同期相比大幅成長 40％，而車輛電動化趨勢長期明確，台系供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY 等業績具想像空間。



