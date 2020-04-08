離岸美元債殖利率飆高 考驗中國控制資本市場能力

中國企業今年到期的離岸美元債高達 873 億美元，龐大的離岸債券部位，使得中國對資本市場的控制能力，正在遭受考驗。

隨著肺炎疫情重創全球金融市場，中國 AA 級本地債券 (相當於垃圾債券) 的殖利率利差降至三年來的低點；但離岸債券則相反，中國垃圾債券殖利率在 3 月下旬飆升至 14.1%，創下了八年來的新高。

相較於亞洲其他地區和在岸市場，離岸市場債券價格處於更高的風險中。如果殖利率繼續攀升，意味著中國企業為美元債務再融資更加困難且成本更高，尤其是民營企業。

中國離岸美元高收益債券和民企債券的發行主體是房地產開發商，與投資級債券和國企債券的利差均在上升，加上油價暴跌，顯然增加了高收益債券的信貸風險。

本地和離岸債券殖利率走勢的分歧顯示，中國政府在中國大陸以外地區的影響力有限，儘管中國人行 (PBoC) 已將融資成本維持在多年的低點附近，減輕當地企業的債務負擔，但在美元市場上，由於投資者爭先恐後地持有美元，當地企業陷入了恐慌性拋售，結果就是殖利率飆升、新發債量暴跌。

中國企業美元債近兩周發行量暴跌。(來源：Bloomberg)

香港阿達瑪斯資產管理董事總經理布 Brock Silvers 表示，對於中國境內投資者來說，可以遵照政策性彈性要求，雖然這並非是輕而易舉的要求，但對離岸投資者來說，可就不是那麼容易遵行照辦的。

更難的是，全球央行提供流動性的努力未能降低中國公司的海外借貸成本，聯準會 (Fed) 和歐洲央行 (ECB) 採取了前所未有的刺激措施，尤其是激進的購買公司債券計劃，刺激了投資者對這些市場風險的偏好，但中國將干預措施依舊集中在國內市場上。

中國天風證券副首席執行長 Zou Chuan 表示，北京政府可以決定放寬對國內投資者的限制，以刺激離岸資金流動，但目前官方已經表示不會這麼做，這使得美元投資者處於優勢地位，而國內機構投資者的離岸投資額度幾乎已經用盡。

中國政府一直不願讓國內資金過度流入海外市場，過去五年來，儘管對外資流入愈來愈開放，但仍加強了對境內資金流出的控制。

Zou Chuan 說，我們希望政府能夠通過取消對 QDII(合格境內機構投資者) 額度的限制來打開離岸市場的大門，允許數千億美元資金流入中國的美元債券市場。

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