印度央行使盡寬鬆工具 擋不住公債殖利率飆升

印度政府預計四月到九月發行高達 4.88 兆盧比 (640 億美元) 公債，將創下史上新高紀錄，儘管印度三月 27 日才降息 75 個基點，但基準十年期公債殖利率周二仍大漲 1.67%，來到 6.411%，顯示市場對債市即將到來的龐大供應量感到不滿。

印度政府 4 月 1 日開始的財政年度上半年規劃每周發債 190 至 2100 億盧比，規模較上一年度增加 23%，雖然印度目前全國封城至 4 月 14 日，交易量銳減，市場波動加劇的背景下，仍預定在周四起進行拍賣，大量發債使得投資者普遍擔心市場需求會大受影響。

印度債市本季面臨著 3 兆盧比的國庫券銷售，高於去年同期的 2.6 兆盧比。據了解，印度聯邦政府已允許各省舉債至其年度目標的一半後，每週的州級發債可能也會升高。

在疫情升高下，印度央行除了上月底降息 75 個基點外，並允諾向該國金融市場注入 500 億美元，以紓緩疫情引發的企業現金吃緊。

印度央行上個月透過公開市場買進 4000 億盧比的債券，野村控股估計，印度央行可能需要購買 2 兆盧比的債券來安撫市場。

外資前一季度大舉賣出印度公債 (黑線)，印度公債殖利率 (紅線) 則進行反彈。(來源：Bloomberg)

印度政府擴大債券銷售，並取消部分主權債券的外國投資限制，同時進行長天期回購操作，從長遠來看，此舉將提升印度債券被納入全球債券指數的可能性，但目前外資並未積極利用此放寬的限額，上一季度外資反而自印度公債撤出 5495 億盧比，創下 2014 年以來的紀錄。

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