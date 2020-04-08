明日生效！歐盟向台灣、中國、印尼不鏽鋼加徵反傾銷稅

歐盟執委會週三 (8 日) 於官方公報指出，將針對中國、台灣和印尼進口的不鏽鋼加徵最高 18.9% 的反傾銷稅，來彌補歐盟供應商因傾銷行為所遭受的損害。

彭博資訊指出，根據不同地區出口商，台灣不鏽鋼將被課徵 6% 或 7.5% 的進口關稅，印尼將被課徵 17% 關稅，中國則為 14.5％-18.9%，反傾銷稅措施將在明 (9) 日生效，估將持續 6 個月，且加徵期長達 5 年。

歐盟執委會於官方公報指出，調查結果認定傾銷行為對歐盟生產商有「實質損害」之虞，因此決議向上述不鏽鋼出口商加徵反傾銷稅。

《彭博》此前報導，去年 6 月，歐盟四家不鏽鋼生產商指控台灣、印尼和中國等不鏽鋼生產商違反公平競爭，以低於成本的價格銷售產品，並聯合向歐盟提出傾銷審查要求，歐盟執委會去年 8 月啟動調查，主要針對熱軋不鏽鋼板材和卷材。

肺炎疫情衝擊歐洲鋼鐵產業

去年底以來，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情席捲全球，各地工廠因疫情影響相繼停工，這讓汽車等大量使用鋼鐵原料的產業備受打擊，其中又以歐洲最為嚴重。

CRU 數據顯示，歐洲有 9 座年產能約為 1900 萬噸的高爐已閒置，其他高爐產能也在持續縮減，據統計，高爐佔歐盟鋼鐵總產量將近六成。

全球諮詢公司 CRU 首席分析師 James Campbell 表示：「2019 年是非常糟糕的一年，過去 6 個月現金儲備已經耗盡，歐洲鋼鐵製造商遇到一個很大麻煩。」他稱目前情況與金融危機爆發前幾年形成鮮明對比，當時歐洲鋼鐵業仍具有相當可觀的收入。

Jefferies 分析師 Alan Spence 在報告中寫道，受到疫情影響，荷蘭不銹鋼生產商奧托昆 (Outokumpu) 的營收將比 2009 年低點再低 33％。

奧地利鋼鐵生產商奧鋼聯 (Voestalpine) 上月公布前 9 個月虧損，淨債務高達 36.5 億歐元。