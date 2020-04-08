法國央行估首季GDP萎縮6% 寫二戰以來最慘

法國央行預估，法國今年第 1 季 GDP 的萎縮幅度，將達到二戰以來最嚴重。此外，由於為遏制疫情散播採行的封鎖措施，也讓今年剩餘時間的前景顯著惡化。

據《彭博》報導，法國央行估計經濟在第 1 季為萎縮 6%，這樣的下降幅度，過去僅有 1968 年 5 月罷工前後的下挫 5.3% 可以相提並論。

(圖表取自彭博)

為能更確實捕捉經濟發展現況，法國央行與統計機構 Insee 一樣，調整了衡量經濟的方式。他們透過使用高頻數據，包括持卡交易及申請失業救濟金的數據，來印證其對 8500 家企業的月度調查結果。

法國央行指出，在製造業，汽車和機械製造行業的活動下降幅度最大；在服務業，酒店和餐館的活動受到的打擊最大。總體而言，央行表示，封城一週的經濟活動損失約為 32%，Insee 估計為 35%。

法國央行的調查還顯示，工廠的產能利用率僅為 56%，創歷史新低，低於 2 月份的 78%。

法國央行表示，經濟活動的損失意味著每封鎖兩個星期，2020 年的 GDP 會損失 1.5 個百分點，此一數字也與 Insee 的估計接近。

但法國央行也警告，不要以此為基準做過度推估，因為隨著企業和消費者適應更長的封鎖時間，實際的產出損失可能會有所不同。

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