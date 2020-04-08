達里歐：當央行不斷狂印鈔票、降低利率 現金就成垃圾

現金為王？對全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates LP) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 來說，如果全球央行還是不斷猛印鈔票的話，和其他的資產相比，「現金就是垃圾」。

據《彭博》報導，這位億萬富翁投資者週二 (6 日) 在 Reddit 活動上表示，在全球利率大降，並不斷印鈔來應對疫情衝擊的情況下，持有資產會比抱著現金更好。

達里歐說：「請記住，儘管它 (現金) 的價值不像其他資產那樣波動，但它帶來昂貴的負回報。」

達里歐指出，相對於其他在通貨再膨脹時期，仍能保值或增值的選擇，像是黃金及股票，「現金就是垃圾」。

達里歐表示，即使在印鈔機開動的情況下，美元仍能上漲，其實是類似「軋空」的效果，因為全球多數人仍在使用美元進行儲蓄和交易，至少目前是這樣。

他認為，在這麼多人需要貨幣的時候，透過印鈔機來生產貨幣，就相當於擁有世界上最重要的資產，但話鋒一轉，達里歐說，人們最終看重的是健康、教育和照顧家庭，金錢沒有真正的內在價值。

當被問到該如何應對全球危機時，達里歐表示，醫護人員、教師和小商人的行為，讓他感到驚訝和鼓舞。這些人站到了第一線，他們經常在經濟上受苦，但仍堅定地做正確的事來幫助他人。

他指出，我們現在處在二戰以來規模最大的貨幣刺激時代。在大量印鈔的同時，愈來愈多的人，需要接受實際和名義利率為負的債券，但他們也會質疑這些資產是否算是良好的財富儲備。