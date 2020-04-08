緊急狀態1個月對日本衝擊多大？高盛估Q2萎縮25% 出口暴減60%

日本武漢肺炎疫情升溫，安倍政府已宣布涵蓋約佔日本 GDP 一半的數個地區進入緊急狀態，高盛集團認為，即使當局已經推出史上最大規模的 108 兆日圓振興計畫，但在消費支出受衝擊的連帶效應下，日本第二季 GDP 可能年減 25%，寫下歷來最慘紀錄。

高盛經濟學家 Naohiko Baba 和 Yuriko Tanaka 週三 (8 日) 表示，安倍政府要求民眾居家避疫的禁足令，雖然沒有法律約束力，但將導致第二季消費者支出折合年率比第一季衰減 25%，這會進一步抑制企業支出。

高盛並預測，日本第二季出口可能重摔 60%。

日本 GDP 季增年率，灰色為高盛的預測值。(資料來源: Bloomberg)

安倍政府在週二 (7 日) 宣布東京、大阪等七大行政區進入為期一個月的緊急狀態，這些區域的經濟產值佔日本 GDP 將近一半。

高盛兩位分析師表示，日本的封鎖措施和歐美不同，因為多數措施不具法律上約束力，而且公共運輸、金融服務和販售食物的商店仍可繼續營業。

儘管如此，日本民眾的個人消費行為將大大改變，企業主和會展策劃領域也會迥異於以往。「我們預期人們行為上的轉變，像是更多企業暫緩營業，人們出門活動的意願也會顯著降低。」

兩位分析師還說，雖然 108 兆日圓的刺激方案已經遠超過 11 年前全球金融危機時期的規模，但對經濟的直接挹注大約接近 14 兆日圓。

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