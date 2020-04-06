日航空業受肺炎重創 求助政府2兆日圓無擔保借貸

根據《日本經濟新聞》週一 (6 日) 報導，日本航空業的業績因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情重創，業界團體正在向日本政府尋求 2 兆日圓規模的金援。

由日本各家航空公司所組成的「定期航空協會」(The Scheduled Airlines Association of Japan)，是以業界身分向日本政府請求 2 兆日圓規模的援助措施，期盼在一定的融資額度內，可在日本政府作保的前提下，取得無擔保的資金借貸。

日本政府很可能在 4 月 7 日時，就會將相關的紓困方案納入緊急經濟對策當中。

根據定期航空協會估算，今年 2 – 5 月日本各家航空公司的營收減少，合計恐達 5 千億日圓規模，而且近來不只是國際航線，就連日本國內線的搭機人數也出現減少。

日本航空業受肺炎重創 求助政府 2 兆日圓無擔保借貸 (圖片：AFP)

武漢肺炎疫情如果遲遲不見好轉，該協會估算在疫情持續一年左右的「最糟」情況下，航空業的減收幅度將達到 2 兆日圓規模。這也是他們向日本政府提出 2 兆日圓金援條件的理由所在。

在支援對策的主軸方面，他們希望在日本政府的保證下，能以無擔保的方式從民間金融機構獲取融資。也希望機場使用費及稅金可以延後繳納，或者能給予津貼補助。

對於民航業而言，人事成本與租賃費用是相當沉重的負擔。在減少或取消航班的影響下，資金調度急遽出現惡化，航空業者的危機感也隨之日益加深。

日本民航業龍頭的全日空 (9202-JP)，就打算利用日本政策投資銀行 (DBJ) 的融資制度，希望能獲得 3 千億日圓的資金調度，還有為了與肺炎疫情進行長期抗戰，期盼在與民間金融機構的加總下，能設定 1.3 兆日圓的融資額度。