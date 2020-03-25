柏南奇：現在不是2008或1930大蕭條！經濟有望跌深後急速反彈

前聯準會 (Fed) 主席柏南奇 (Ben Bernanke) 週三 (25 日) 表示，他認為當前衰退與 1930 年代大蕭條以及 2008 年的金融危機時期大不相同，武漢肺炎 (COVID-19) 疫情較類似於天災，因此既使受到衝擊，美國經濟依舊可能在大跌後急速反彈。

柏南奇認為，美國經濟可能在下一季出現非常劇烈的衰退，但衰退可能是短暫的，柏南奇表示：「若停工對於勞動力和企業沒有造成太大損害，那麼可能會見到快速反彈。」

柏南奇在任 Fed 主席期間，歷經金融危機並引領美國走出經濟衰退，因此被公認為是大蕭條的權威，而柏南奇週三 (24 日) 表示，目前情況與金融危機和經濟大蕭條時期只有細微相似之處。

柏南奇進一步說道：「當前情況和經濟大蕭條 (Great Depression) 截然不同，大蕭條源自於人為因素、貨幣以及金融上衝擊，儘管武漢肺炎疫情具有類似的恐慌以及不穩定性，但比起 1930 年代的大蕭條，本次疫情危機更傾向於雪災或是天然災害。」

此外柏南奇認為，當前狀況幾乎和金融危機時期相反，在 2008 年金融危機時，是整個銀行體系問題衝擊整個經濟，反過來看，新冠病毒引發的廣泛經濟問題正在影響銀行體系。

柏南奇強調，疫情管控是目前的首要之務，必須先抑制病毒傳播，政策才能發揮效用，而如果公眾無法獲得健康權利，如果不能解決病毒感染問題，那麼不管做什麼都起不了作用，Fed 和財政政策都無法提供幫助。

柏南奇表示：「如果我們能夠弄清楚這一點，我們就會知道如何使經濟再度運轉，貨幣和財政政策也可以發揮作用，我們不會看到經濟持續低迷的情況發生。」

疫情發展至今，柏南奇對於 Fed 的作為表達贊許，他認為 Fed 非常積極建立多樣化的因應計畫，這有助於維持經濟運轉，當一切結束時，反彈情況將更加顯著。