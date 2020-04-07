日本2月消費支出年減0.3%連5個月減少 肺炎影響浮現

日本總務省在週二 (7 日) 公布了 2 月份的家庭收支調查。2 人以上家庭的平均消費支出為 27 萬 1735 日圓；去除物價變動影響的實質消費支出較去年同期減少 0.3%，連續 5 個月出現萎縮。而市場預測中位數為 3.9% 的減少。

若與上 (1) 月相比，經季節調整後的實質消費支出則為 0.8% 的增加。

日本家庭消費支出走勢圖 (圖片來源：日本總務省)

另由於今年 2 月是閏月的關係，日數要較往年多出一天。經日本總務省調整後的試算，當月的實質消費支出則為年減 2.7%。比起公布數據的年減 0.3%，還要再少上許多。

若從閏月調整後的數據來看，2 月日本家庭的消費支出表現是自 2019 年 10 月消費稅調漲後，連續第 5 個月遜於去年同期。特別是服裝 / 鞋子等類的消費出現 2 位數的減少，年減 12.8%。其他出現減少的還有水電瓦斯年減 6.2%，交通 / 通訊年減 7.6%，教育年減 5.8%，教養娛樂年減 6.6%，還有其他消費支出的年減 1.0%。

而增加的則有飲食類的年增 0.5%，家具 / 家事用品的年增 4.4%，還有保健醫療的年增 4.1%。

經閏月試算後的日本 2 月家庭消費支出 (圖片來源：日本總務省)

這樣的數據也反映出武漢肺炎 (COVID-19) 所帶來的影響，日本的國內旅遊出現減少，還有因為人們減少外出，電影院及其他遊樂場所的利用人數，還有鐵路交通及通訊類的支出都因而減少。