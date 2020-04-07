郭明錤：預估4月A股蘋概股與半導體最大漲幅60%

天風國際分析師郭明錤周二 (7 日) 發表報告指出，預期中國 A 股電子類股，特別是 Apple 產業鏈與半導體產業，有機會在 4 月份出現全面性的反彈，並看好有 30% 至 60% 的潛在上漲空間。

郭明錤看好 Apple 產業鏈與半導體產業 4 月份走勢，舉出下列 3 大原因：

第一，過去兩周全球科技類股反彈，關鍵在於之前股價的大幅修正，已反映市場對於武漢肺炎 (COVID-19) 所造成今年 Q2 與 1H 基本面低於預期之擔憂。從第二季任何關於疫情的負面消息，如 Apple Store 關門至 5 月，對股價的衝擊有限可得知。

第二，Apple 股價近期跌破前波低點每股 212 美元的機會不高，這有利於 A 股蘋概股的反彈。根據郭明錤團隊的模型顯示，當 Apple 的股價在約 210 美元時，反映市場對 2020 年 iPhone 出貨共識為 1.6 億至 1.7 億支。只有當市場對 2H20 iPhone 出貨量有新的悲觀共識時，股價才有可能跌破 212 美元的價位。但郭明錤認為 4 月份市場不會出現新的共識。

第三，最弱勢的股票表現已經開始強勢，對 A 股的蘋概股無悲觀理由。在 A 股蘋果供應鏈中，鵬鼎是最快跌破 2 月 3 日收盤價的股票，可說是 3 月份 A 股蘋概股中表現最弱勢的股票。然而，鵬鼎在 3 月 30 日至 4 月 3 日上漲約 18%，幾乎擊敗大部分 A 股蘋概股的表現。

(圖片: AFP)

此外，台積電 (2330-TW) 與 Apple (AAPL-US) 的財報是 4 月份最重要的 2 個事件。根據過去經驗，郭明錤團隊台積電與 Apple 在 4 月份的法說不會公布太多對 3Q20/2H20 的看法，因此即便提出低於市場預期 2Q20 的指引導致相關股票下跌，反而是好的買點。

郭明錤指出，Apple 產業鏈與半導體為這波 A 股電子股反彈的首選，但須密切觀察市場對電子產業 3Q20/2H20 訂單需求的新共識。他表示 Apple 產業鏈優於 Android 產業鏈，因供應商可望受益於 iPhone 的規格升級，而 Android 品牌推出的 5G 手機大部分零組件不一定出現升級。

至於半導體方面則是受惠於「國產替代」趨勢。他預測半導體產業最快將在 5 月上旬得到品牌客戶明確的 3Q20/2H20 訂單需求，屆時若 3Q/20/2H20 訂單需求改善優於市場預期，這波反彈行情可持續下去並變成反轉上升趨勢。