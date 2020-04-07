〈陸股盤後〉美股狂飆 上證應聲漲破2800關卡

在清明長假後，周二 (7 日) 陸股本周第一個交易日就在道瓊大漲逾 1600 點的激勵下開高走高，加上中國人行 (PBoC) 在上周末推出定向降存，可望釋出 4000 億人民幣，而美股期貨在陸股收盤前仍保有近 2% 的漲幅，促使 A 股三大指數幾乎以今日最高點收作。

盤面上，乳業、大豆、玉米、養雞、豬肉等農業類股漲勢最強，是今日市場人氣指標，而虛擬貨幣、區塊鏈等金融科技概念股也出現漲停潮，此外，大型權值股如證券、軍工、油氣等類股漲勢不俗。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指收盤上漲 2.05%，收報 2820.76 點，重回 2800 點之上；深證成指上漲 3.15%，收報 10428.91 點；創業板指上漲 3.31%，收報 1969.78 點。今日滬深兩市合計成交人民幣 7321 億元，

北向資金進出方面，今日買超人民幣 126.74 億元，其中，滬股通買超人民幣 62.14 億元，深股通買超人民幣 64.6 億元，買超金額創 2 月 3 日以來新高。

產業消息

研究報告顯示中國房市在各地「解封」後成交量有復甦跡象，重點監測的 18 個城市中古屋 3 月成交量比 1～2 月成長 42%，已恢復至去年同期水準約 63%。此外，中國兩大建商恆大及碧桂園 3 月份銷售額出現年增，振奮投資人信心，配合中國人行採取寬鬆貨幣政策，使市場期待 4 月份 LPR 有調降的機會，多種因素刺激下帶動房地產類股上揚，新湖中寶大漲 4.3%、華夏幸福上漲 1.3%、萬科上漲 1.1%。

傳出長江三角部分品牌水泥熟料每噸價格已調漲 20 元人民幣，預計其它大廠將清明節後跟進。水泥股急漲，華新水泥飆漲 9.3%、寧夏建材跳升 7.4%、冀東水泥勁揚 5.9%、海螺水泥大漲 5.8%。

法人觀點

中國中信證券認為，A 股見底的三大訊號漸漸浮現，首先是外在環境，全球美元荒的流動性風險紓緩，市場從恐慌轉為冷靜；其次是外資的流動性訊號，目前北向資金已恢復買超；最後則是政府政策，在中國中央政治局會議凝聚共識後，貨幣、財政等一籃子刺激政策加速推出，上述利多可凸顯出 A 股再破前低的可能性大為降低。

中國光大證券則表示，目前市場估值已在合理範圍，一旦 A 股再走弱，長線資金可分批承接，短線資金則可觀察技術指標轉強後加碼。在資產配置上，光大證券指出可關注反週期相關的純內需標的，包含新舊基建 (建材、建築、機械、5G)、汽車和地產，其次是第一季業績告捷的產業 (食品飲料、醫藥、遊戲等)，此外，還可留意高配息類股。