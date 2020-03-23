郭明錤：玉晶光供貨蘋果新鏡頭認證順利 股價買點浮現

受全球疫情加速擴散影響，蘋果光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 近期股價波段跌幅 43%，中國天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，玉晶光修正已多，加上本月測試的新款蘋果 7P 鏡頭進度優預期，加上 iPhone 未來兩年高階鏡頭訂單能見度持續改善，玉晶光股價買點因此浮現。

郭明錤報告中指出，今年下半年 iPhone 手機採用全廣角鏡頭，將自 6P (6 片塑膠鏡片) 升級至 7P，最高端機型廣角相機採用 1.9 分之一英吋與 7P 鏡頭規格並支援 Sensor shift。

玉晶光 3 月送測認證提供今年下半年 iPhone 使用的手機 7P 鏡頭，進度優於預期，郭明錤指出，7P 鏡頭是蘋果設計，玉晶光 7P 訂單比重可望優於預期，抵消肺炎疫情衝擊今年下半年 iPhone 手機需求減少的影響。

郭明琪強調，玉晶光 3 月試產新款 iPhone 手機 7P 鏡頭良率，已達 70–75%，6 月量產前仍有改善空間，相比之下大立光提供 7P 鏡頭生產良率約 80–85%。

郭明錤認為，新冠肺炎對 iPhone 出貨影響，目前市場無共識，預測玉晶光取得下半年新款蘋果高單價 7P 鏡頭訂單比重，約可達 20–25%，且 7P 鏡頭單價高於 6P 約 20–30%，有助抵消今年疫情對玉晶光下半年業績影響。

再者，郭明錤也認為，玉晶光高階鏡頭生產良率能持續提升，可望在 2021 與 2022 年顯著受益，訂單比重將持續增長。

郭明錤認為，蘋果今年新款手機採用的 7P 鏡頭，且蘋果 2022 年新手機將採用潛望鏡，玉晶光也蘋果合作，同樣正向看待玉晶光供應潛望鏡訂單機率。

玉晶光主管指出，不對單一客戶進行評論，但目前訂單正常，今年初決議，以約 30 億元購置設備，投入新租用廠區，並將投入超過 9 億元土木工程經費，擴充廈門集美二廠，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能依客戶需求增加陸續開出，最快今年下半年開出第一批新產能。

玉晶光自結去年營收 120.46 億元，稅前盈餘為 35.26 億元，稅後純益 25.22 億元，年增 1.69 倍，創新高，每股純益達 24.79 元。