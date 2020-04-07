新科技帶動需求 2月製造業景氣轉黃藍燈 創16個月新高

台灣經濟研究院今 (7) 日公布 2 月整體製造業景氣信號值較上月增加 2.95 分至 11.70 分，燈號由藍燈轉為黃藍燈，並創 16 個月來新高，台經院指出，主要是反映 2 月工作天數相對增加，加上 5G 基礎建設和新興科技需求仍暢旺，有助於拉抬需求面和原物料投入面指標。

台經院說明，受肺炎疫情升溫和近期國際油價大幅走低影響，國際金融市場震盪加劇、製造業廠商對於未來半年景氣看法轉悲觀，拖累經營環境面指標表現，不過，由於農曆春節落點不同，2 月工作天數相對增加，加上 5G 等需求帶動，使製造業景氣不至於大幅下滑反而逆勢上揚。

就景氣信號各主要組成項目觀察，4 個項目分數增加，僅 1 項減少，其中，以原物料投入面增加 2.16 分增幅最大，其次為需求面增加 0.76 分，售價面和成本面分別增加 0.05 分、0.02 分，經營環境面則減少 0.05 分。

而不同燈號的消長來看，藍燈比重由 1 月的 76.99% 一口氣驟減至 36.43%，黃藍燈由 23.01% 增至 30.66%，綠燈比重為 28.43%，黃紅燈比重為 4.48%，無代表繁榮的紅燈。

就各產業來看，電子電機業普遍呈綠燈，運輸業中的汽車及零組件業也呈現綠燈，反映電子零組件和車市需求持續相對熱絡的現象。