疫情衝擊全球製造業 各國PMI創金融海嘯來最差

根據 IHS Markit 公佈數據顯示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情導致工廠被迫關閉，並對於供應鏈造成衝擊，歐洲及亞洲各國於 3 月份的製造業 PMI 數據，皆創下自金融海嘯以來最差表現。

德國 3 月份的製造業 PMI 指數，由 45.7 降至 45.4；英國的製造業 PMI 指數，則由 48.0 降至 47.8；義大利為歐洲區受到疫情衝擊最嚴重的國家，製造業 PMI 指數則由 48.7 大幅跌落至 40.3，並創下自 1997 年 6 月該指數開始統計以來的最低點。

日本及歐美各國製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

IHS Markit 首席經濟學家 Chris Williamson 表示，由於疫情持續擴大，各國紛紛採取封城措施，並迫使企業關閉、及失業人口攀升，預期將會對全球的消費支出造成重創。

在歐洲地區，製造業為帶動整體經濟成長的引擎，但該區疫情卻未見紓緩的跡象，不僅義大利及荷蘭政府正在討論延長封城期限，德國政府亦表示，疫情的狀況將可能更糟。

除了中國以外，亞洲主要各國的 3 月份製造業 PMI 指數，皆低於景氣榮枯分水嶺 50。日本製造業 PMI 指數為 44.8，南韓則是由 2 月份的 48.7 大跌至 44.2，皆為自金融海嘯以來最差表現。

亞洲各國製造業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

Natixis SA 經濟學家 Trinh Nguyen 表示，由於疫情導致亞洲區經濟活動停擺，預期 4 月份的製造業 PMI 指數將持續呈現低迷態勢。另外，由於美國及歐元區為亞洲各國最大的出口對象，因此，歐美國家經濟的衰退，亦將造成新訂單量於第二季下滑。

(本文不開放合作媒體轉載)