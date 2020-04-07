資安需求夯 IDC：台資安市場年複合成長率達21%

受貿易戰、全球公衛危機、政治經濟環境因素，市調機構 IDC 表示，全球加速數位化，並積極與資安廠商合作，提高漏洞處理能力，減緩數位化與監管範圍擴大的壓力，台灣企業也不例外，預估資安服務將推動台灣資安市場成長，到 2023 年年複合增長率將達 21%。

在數位服務普及環境下，台灣企業也面臨合規挑戰與複雜網路環境，IDC 台灣資深市場分析師林雅惠表示，隨著資安法全面施行、數位服務普及，企業與公部門將攜手外部服務商，擬定資安策略與強化防護機制，其中，中小企業因為資安人力不足，將對資安系統維運委外需求提高。

根據 IDC 預期，今、明兩年企業在資安市場在服務、軟體、應用上，市場規模將年成長 19%、21%，到 2021 年可望突破 6 億美元 (約新台幣 180 億元) 市場規模，2019-2023 年複合成長率也將達 21%，保持雙位數年成長。

觀察台廠動態，受惠近期遠端工作所帶動的資安需求，宏碁 (2353-TW) 旗下資安服務提供商安碁資訊 (6690-TW)3 月營收達 7147 萬元，月增 34.01%，年增 56.06%，累積今年第 1 季合併營收達 1.64 億元，季減 16.53%、年增 36.2%。

安碁資訊強調，因應疫情已成立應變小組，啟動分組上班備援相關作業，展望今年，除布局台灣市場外，也計畫前進東南亞市場，透過在地夥伴開發市場，預計今年將與泰國合作夥伴服務將正式上線，開始貢獻營收，也正積極拓展印尼、馬來西亞、歐洲市場。