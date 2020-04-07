蔡明彰分析師觀點：疫情改變人們生活 哪些受惠股成Q2黑馬？

今天報告的主題是「疫情改變人們生活，哪些受惠股成 Q2 黑馬？」。

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀的明牌，他曾經說過，這一次的疫情改變了人們的生活習慣，也毀掉了有些人的事業，因為疫情不斷擴大，現在很多員工在家裡上班，這些生活習慣的改變，有些是暫時的，有些改變是長遠的。

長遠的改變，就更使得股市的主流發生了變化，美國多數低薪勞動人口無法線上工作，所得分配最低層的四分之一只有 9％可以在家上班，最高層的四分之一則高達 62％，但這一波疫情的嚴重，越是低所得的勞工，無法在家上班，可能要加入失業的一群。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，整體來說，全美的勞工僅僅三成有能力在家工作，但是疫情最嚴重的紐約州，力推 50％的勞動人口在家工作，美國從 2005 年以來，在家工作成長了 159％，相信經過這次新冠肺炎的疫情影響，未來會有更多的美國人在家上班，台灣現在也要彈性上下班，錯開上下班的時間，減少接觸感染。另外，也要異地辦公，形同分散辦公的地點，這個當然使得很多的視訊、系統相關的股票出現了大漲。例如禮拜一，圓展 (3669-TW) 就亮燈漲停。

不過，回頭來講一下，清明變盤，台股在禮拜一大漲 155 點，這根長紅預告了台股有機會進行強度較大的反彈，台股從 12,197 點以來，這個頭部的高點以來，到了清明節的假期之前，是第十三週費波南希係數的轉折。另外，週線的 KD 值也即將黃金交叉，預告了一個中期的行情，但是現在最大的麻煩，仍然在美國，三月份非農就業報告，出現了負增長 70 萬人，失業率也從半世紀以來的最低 3.5％，升高到 4.4％。

現在因為各州推出了居家令，讓內需的餐飲、酒店的服務業遭致命的打擊，就業報告有延遲性，實際的情況更糟，到四月初的這一週，初請失業金人數已經升高到 664 萬人，連續二週累計將近 1,000 萬人，相當於總勞動力的 6％沒有工作了。

美國是這樣，總勞動人口 1.5 億人，每失業 150 萬人，就增加 1％的失業率，由於疫情尚未結束，預計初請失業金的人數高峰，在未來幾週為新常態，這波疫情造成的失業總人數，可能會超過 2,000 萬人，並且把失業率推高到 12％，另外，也要注意到，美國的經濟結構是內需消費，這麼多人的失業就影響到美國的 GDP。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，美國 Q1 的 GDP 數據，初估的數據將會在 4 月底發布，不僅會左右美國、美股，也會影響台股。

根據高盛的預測，在疫情的衝擊之下，美國 Q1 的 GDP 為 - 6％、Q2 的 GDP 為 - 24％、Q3 的 GDP 為 + 12％、Q4 的 GDP 為 + 10％，全年的平均值為 - 3.8％，高盛預測的數字未必精準，但 GDP 的轉折應該可以參考，Q2 最慘，所以美國股市的最低點，落在 Q2 的 4 月，機率很高，再慢也會在 5 月出現，但第三季的 GDP 由負轉正，美股提前反應，6、7 月將會迎來報復性反彈。

在禮拜天紐約州當日死亡人數 594 例，比前一天減少了 36 例，這是疫情爆發以來，首次的下降，造成禮拜一美股盤後期指的大漲，也帶動了所有的亞股。不過，第二季的黑馬會大搬風，原本台股電子主流是半導體跟手機，但是因為現在疫情的擴大，手機銷售慘淡，所以讓半導體跟手機可能在第二季無法成為主流。

反而是居家上班的概念股，成為盤面的焦點，現在大家都要配備 NB，才可以在家上班，所以廣達 (2382-TW)、華擎(3515-TW) 出現了大漲，華擎禮拜一還亮燈漲停。

我們就以廣達對比鴻海 (2317-TW)，一個是筆電，一個是手機組裝，2019 年的 EPS，鴻海 8.3 元，是廣達 4.1 元的 2 倍，但是現在兩檔股票的價差只有一成。顯然，廣達是在反應居家上班對筆電的需求。

另外，在伺服器這個部分，現在要增加新的產品，新的添購產品緩不濟急，所以加大伺服器的記憶體容量是最快的方式，禮拜一十銓 (4967-TW) 漲停，威剛 (3260-TW) 也漲停，宜鼎 (5289-TW)、宇瞻(8271-TW) 記憶體模組表現相對突出。

另外，在家裡上班也不可能 24 小時都在工作，需要娛樂，這一波任天堂的 Switch 一機難求，RingFit 也成為健身最好的工具，所以禮拜一任天堂概念股，原相 (3227-TW) 亮燈漲停，旺宏 (2337-TW) 的股價也蠢蠢欲動。

整體來講，NB 的需求是因為疫情改變了生活習慣，但是這是暫時的改變，類股是預知下半年的需求，但是在家裡的娛樂、運動，可能是永久的改變，所以任天堂 Switch 供應鏈長線看好。

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