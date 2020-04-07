〈能源盤後〉沙俄合好沒？OPEC推遲會議 WTI重挫8%

週一 (6 日) 交易，原油期貨價格收低，WTI 原油重挫 8%，因週末全球大型產油國局勢益發緊張，包括沙俄在內的主要產油國關鍵會議臨時延至週四召開。

沙俄週末為全球能源價格下挫而互相攻訐對方，為了緩和沙俄敵意情緒，OPEC 與俄國在內的盟國原定本週一召開視訊會議以討論休戰與穩定能源價格事宜，現已延後至週四召開。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「在武肺疫情嚴重破壞需求的背景下，一些利己主義、價格戰以及全球合作的討論造成了前所未有的動盪。」

「許多人預期，在 OPEC + 迅速安排的會議被延期後，原油價格會崩潰，但結果下挫情形沒有一些人想像那麼嚴重，部分是因為沙俄關係也有取得進展的報導，這兩種消息相互矛盾。」

俄羅斯直接投資基金執行長 Kirill Dmitriev 週一表示，沙俄「非常非常接近達成一項原油減產協議。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 2.26 美元或 8% 以上，收每桶 26.08 美元。

根據道瓊市場數據，上週 WTI 最前月契約價格收漲 31.8%，創有史以來最大單週漲幅紀錄。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.06 美元或 3.1%，收每桶 33.05 美元。上週漲幅 22%。

「忘掉那些戲碼吧，OPEC + 背負太大壓力了，不可能不減產。」Flynn 說。

「儘管全球石油外交比任何時候都還要瘋狂，但價格壓力就是既成事實，且更重要的是外交壓力也會迫使當局採取行動。」

由於 OPEC 和 OPEC + 先前未能達成新的減產協議，沙俄又展開價格戰，加上武肺疫情導致各國封鎖與關閉交通，嚴重破壞原油需求，3 月份原油價格崩盤直落。

美國川普總統上週表示，他建議沙俄建立石油大聯盟，或許美國也可能加入。此後市場討論美沙俄組成石油超級大國聯盟的可能性。

巴克萊石油分析師 Amarpreet Singh 上週五研究報告指出，巴克萊不認為更廣泛的合作就能促成 OPEC + 的協議，但非 OPEC + 成員也加入合作以穩定價格，這並非前所未有的舉動。」

Schneider Electric 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「就算沒有強制性減產，美國產量預計也會大幅下降，因為活躍的鑽油機數量已經連續 2 週大幅減少。」

「然而，供應下降的程度持續不及目前需求端萎縮的規模，在疫情對全球原油需求衝擊下降之前，近期內合併減產的力道將不足以杜絕供應大量過剩的狀況。」

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格上漲近 1.5%，收每加侖 70.16 美分。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.3%，收每加侖 1.0457 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲近 6.8%，收每百萬 Btu 1.731 美元。

Baker Hughes 上週五公布，當週美國活躍石油鑽機數量減少 64 架。

Schneider Electric 大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，減少的石油鑽機大部分來自二疊紀地區，該地區相關天然氣產量 2019 年同比增長近 30%，鑽機大量下降可能表明，相關天然氣產量也將開始下降，只是產量數據有可能會滯後反映。」