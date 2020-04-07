〈紐約匯市〉日本擬宣布緊急狀態 日圓走軟 強生病情惡化 英鎊滑落 

週一 (6 日) 美元漲幅受抑制，美元指數僅上漲 0.18% 至 100.858，由於美國與歐洲的疫情擴散程度有緩和跡象，美股大漲，美元在 99.50 至 101 區間找到支撐。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

儘管美元本週一開局漲跌不一，但仍延續了上週漲勢，美元多頭阻力位落在 101.00 水平，接著是 101.50，隨後是 2020 年高點 103.00。

此外，週一日圓面臨拋售，據傳日本首相安倍晉三即將於週二宣布國家緊急狀態，以遏制武漢肺炎疫情於日本擴大，日圓聞訊走軟，美元兌日圓週一上漲 0.7% 至 109.17。

儘管目前日本確診人數僅達 3600 多例，但因確診個案有增加趨勢，日本政府開始承受壓力。

瑞穗證券首席貨幣策略師山本雅史 (Masafumi Yamamoto) 認為，緊急狀態是必要的，但這可能對日圓不利。

安倍週一 (6 日) 表示，政府將提撥出總額高達 108 兆日圓的經濟紓困法案，相當於日本 GDP 的 20%，除了發放現金外，還包括暫緩稅收與無息融資。

強生病情惡化 英鎊聞訊走跌

據外電報導，感染武漢肺炎的英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (6 日) 午間病情惡化，目前已被送進加護病房。

英國首相強生於 10 天前 (3 月 27 日) 確診，並於家中展開自主隔離，但因症狀並未減輕，包括持續性的發燒和咳嗽，為預防起見，週日 (5 日)強生已被送往醫院接受例行檢查。

消息一出，英鎊兌美元下跌 0.23%，從 1.230 跌至 1.2231 區間；歐元兌英鎊匯價也從消息公佈前的 0.877 便士漲至 0.881 便士。

英鎊兌美元 (圖片: INVESTING)

Brown Brothers Harriman 外匯分析師 Ilan Solot 表示：「如果強生無法繼續履行公職，這將為市場帶來一些麻煩，但我們必須拭目以待。」

英國政府發言人表示，強生已將抗疫重任交由副手，外交大臣拉布 (Dominic Raab)，並要求拉布代理任何必須事宜。

OANDA 紐約資深市場分析師 Edward Moya 表示：「目前尚不清楚強生的緊急接任計畫與人選為何，市場討厭這種不確定性，這對英國未來防疫措施和英國脫歐貿易談判都相當不利」

根據約翰霍普金斯大學統計，週一 (6 日) 英國武漢肺炎 (COVID-19) 確診人數達 5.2 萬人，死亡病例攀升至 5383 例。全球武漢肺炎確診病例已超過 133 萬人，累計死亡病例則超過 7.3 萬例。

然而，義大利通報了 2 週以來的最低每日死亡人數，法國每日死亡人數也在放緩，德國的新增病例數連續第四天下降。

美國與歐洲疫情趨緩，反映出市場的樂觀情緒，風險偏好貨幣受益，紐幣和澳幣雙雙上漲，澳幣兌美元早盤時段漲了 1.55% 至 0.6088 美元。

歐元兌美元持穩，微跌 0.13% 至 1.0794 美元，改變歐元的關鍵在於明日的歐盟會議上，歐元區領導人將討論支持經濟的方針。

調查顯示，今年 4 月歐元區投資人信心指數降至歷史最低水平，同時，由於疫情影響，歐元區經濟正陷入深度衰退。

Monex Europe 分析師 Simon Harvey 表示，由於槓桿基金預計美元將走弱，因此在三個月內歐元兌美元成本有所降低，這表明歐元、日元和英鎊投資者對美元需求的「壓力較小」。



截至週二 (7 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.858。+0.18%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0794 美元。-0.13%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2231 美元。-0.23%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6086 美元。-0.01%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4113 加幣。+0.03%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.22 日圓。+0.02%